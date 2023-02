Bắt nhóm 'tuổi teen' đánh người đi đường để cướp xe máy

Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) thông tin, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra vụ án “Cướp tài sản” , “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” , xảy ra trên địa bàn.

Trong đó, 5 bị can bị tạm giam về tội “Cướp tài sản” gồm: Hoàng Văn Hiền (SN 2005); Lê Anh Tuấn (SN 2005); Nguyễn Anh Tú, Lê Văn Chung và Nguyễn Đức Kiên (cùng sinh năm 2006, đều trú tại TP Hải Dương). Hai bị can khác cùng bị khởi tố tội “Cướp tài sản” nhưng thời điểm phạm tội dưới 16 tuổi nên được áp dụng biện pháp bảo lãnh.

Bị can Cao Hòa An (SN 1990, ở TP Hải Dương) bị khởi tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

13 đối tượng trong băng nhóm đánh người cướp xe máy ở huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) tại cơ quan công an. Ảnh: CAHD

Theo cơ quan điều tra, do không có việc làm, không có tiền tiêu nên Tuấn rủ Hiền mang theo hung khí, lái xe máy đi lang thang trên đường với mục đích đánh người để cướp tài sản.

Hiền từng có mâu thuẫn với nhóm thanh niên không quen biết tại huyện Gia Lộc nên lập tức đồng ý nhằm vừa tìm người đánh để cướp vừa tìm nhóm có mâu thuẫn trước đó để giải quyết.

Tối 12/2, Hiền và Tuấn rủ được hơn 10 thanh niên khác lái 6 xe máy và mang theo dao, kiếm, gậy sắt… di chuyển trên đường. Trên đường đi, băng nhóm này cầm nhiều hung khí gây náo loạn khu vực thị trấn Gia Lộc.

Khi di chuyển qua địa phận xã Gia Tân (huyện Gia Lộc), các đối tượng phát hiện Đ.Q.H và N.Q.T (SN 2005, cùng ở TP Hải Dương) điều khiển chiếc Honda Wave màu đen nên cả băng nhóm đuổi theo.

Hung khí các đối tượng mang theo khi đi cướp. Ảnh: CAHD

Đến khu vực cổng chào huyện Gia Lộc, các đối tượng đã dùng hung khí tấn công hai thanh niên rồi cướp xe máy. Ngay sau khi cướp được xe máy, các đối tượng mang xe đến bán cho Cao Hòa An với giá 5,5 triệu đồng rồi chia nhau.

Sau khi bị đánh và bị cướp xe máy, Đ.Q.H và N.Q.T đã trình báo cơ quan công an sở tại. Ngay sau đó, Công an huyện Gia Lộc đã phối hợp với Công an TP Hải Dương điều tra, xác minh, triệu tập 13 đối tượng các đối tượng liên quan. Qua đó, khởi tố 8 bị can nêu trên để điều tra, làm rõ.