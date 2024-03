Bắt nhóm phạm pháp trong căn nhà "không số" ở Bình Dương

Ngày 22-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương đang làm rõ nhóm đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 21-3, Công an phường Bình Chuẩn và Đội Cảnh sát kinh tế-ma túy Công an TP Thuận An triệt xóa một điểm hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do đối tượng Nguyễn Kim Phúc (SN 2002, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) cùng đồng bọn thực hiện.

Các đối tượng bị công an bắt quả tang đang sử dụng ma túy (Ảnh: CABD)

Công an TP Thuận An cũng đã tạm giữ Nguyễn Kim Phúc, tạm trú tại 1 căn nhà không số trên đường N2 thuộc khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, cùng 7 đồng phạm về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Thời điểm kiểm tra căn nhà trên, công an phát hiện 11 đối tượng đang có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng hơn 19,5 gam ma túy các loại (gồm ma túy ketamine, thuốc lắc MDMA, ma túy “nước vui”…) và nhiều tang vật khác.

Số ma túy trên là của Nguyễn Kim Phúc mua về để bán và tổ chức cho các đối tượng sử dụng.