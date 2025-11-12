Bắt Nguyễn Thanh Duy sinh năm 2007

Ngày 11/11, Công an phường Phú Lợi (TP.HCM) cho biết đã tạm giữ Nguyễn Thanh Duy (SN 2007, ngụ phường Phú Lợi) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Ảnh: CQCA

Tại công an, Duy khai khoảng 3 giờ ngày 7/11 đã đi từ nhà trọ đến khu vực công viên khu phố Phú Hòa 4 (phường Phú Lợi, TPHCM). Tại đây, Duy tìm những xe ô tô đậu bên lề đường không có người trông coi để trộm kính xe ô tô mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện, Công an đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ việc. Công an phường thông báo các cá nhân có xe ô tô trên địa bàn bị trộm kính chiếu hậu xe ô tô liên hệ Công an phường Phú Lợi để giải quyết.