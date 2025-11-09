Bắt Nguyễn Duy Hoàn sinh năm 1989 thường xuyên đi lang thang

Ngày 8/11, Công an xã Tiên La (tỉnh Hưng Yên) cho biết đã nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản sau 12 tiếng tiếp nhận tin báo.

Theo thông tin ban đầu, ngày 03/11/2025 Công an xã Tiên La tiếp nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1975, trú tại thôn Chấp Trung 1, xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên về việc chiều ngày 29/10 bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi POCO M6, màu đen, trị giá khoảng 4 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Duy Hoàn tại cơ quan Công an

Sau khi tiếp nhận thông tin Công an xã Tiên La đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng xác minh, điều tra làm rõ. Chỉ trong 12 tiếng, cơ quan công an đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Nguyễn Duy Hoàn, sinh năm 1988, trú tại thôn Minh Xuyên, xã Hồng Minh, tỉnh Hưng Yên; thu giữ tang vật có liên quan.

Đối tượng Nguyễn Duy Hoàn là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên lang thang; tháng 8/2025 đã bị Công an xã Lê Qúy Đôn xử lý hành chính về hành vi Trộm cắp tài sản.

Ngày 04/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Hoàn, sinh năm 1988, trú tại thôn Minh Xuyên, xã Hồng Minh, tỉnh Hưng Yên về tội Trộm cắp tài sản theo Khoản 1 Điều 173 Bộ Luật Hình sự. Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để mở rộng điều tra vụ án.