Bật ngửa trước diện mạo của nam thần Reply 1988, thì ra bị kiểu tóc “fail” dìm thê thảm

Sáng 14/5, tờ Koreaboo đưa tin nam diễn viên nổi tiếng Go Kyung Pyo (Reply 1988) vừa chiếm sóng mạng xã hội xứ kim chi với màn lộ diện trong 1 hoạt động tuyên truyền cho bộ phim mới lên sóng Frankly Speaking. Trước ống kính, tài tử họ Go lộ cằm ngấn mỡ cùng gương mặt khá tròn trịa và trông tăng cân so với lần xuất hiện ở họp báo ra mắt phim hồi cuối tháng 4.



Đặc biệt, nhiều khán giả đổ dồn sự chú ý vào kiểu tóc độc lạ, khiến tài tử Reply 1988 bị dìm nhan sắc vài phần. Trên các diễn đàn mạng xã hội, không ít netizen cho rằng kiểu tóc mới của Go Kyung Pyo được lấy cảm hứng từ 2 nhân vật cô bé thực thần Jin Joo (phim Reply 1988) và thầy giáo phản diện Chu Jeong Ho (phim The Glory). Go Kyung Pyo cũng chia sẻ câu chuyện đằng sau kiểu tóc mới: "Thực ra tôi muốn thử kiểu tóc hime. Tôi đã chuẩn bị hẳn 1 bản vẽ phác thảo rồi. Đáng nhẽ ra phần tóc 2 bên dài tới môi thì mới đúng kiểu hime. Nhưng trong trường hợp của tôi, phần tóc 2 bên dừng lại ở gò má vì tóc tôi không thể dài thêm được nữa".



Trong vài tháng qua, Go Kyung Pyo liên tục trở thành tâm điểm chú ý với những màn tăng giảm cân gây choáng váng. Trước khi chiếm sóng mạng xã hội với visual điển trai nhờ giảm cân tại sự kiện họp báo ra mắt phim Frankly Speaking hồi cuối tháng 4, anh từng nặng tới gần 100kg vì đam mê ăn uống.

Hồi tháng 2 năm nay khi làm khách mời trên talk show của nam ca sĩ Junggigo, Go Kyung Pyo gây choáng khi lộ diện với gương mặt phát tướng. Khi ấy, nam diễn viên cho biết anh đã nặng tới 93kg, đồng thời bày tỏ quyết tâm giảm cân

Go Kyung Pyo sinh năm 1990, chính thức bước chân vào làng giải trí Kbiz khi vừa tròn 20 tuổi. Anh từng bước khẳng định tên tuổi tại Hàn khi xuất hiện trong dàn cast của show truyền hình ăn khách SNL Korea hồi năm 2012 và đảm nhận vai phụ ấn tượng ở tác phẩm sitcom Ngôi Sao Khoai Tây (2013). Nhưng phải tới năm 2016, tên tuổi mỹ nam họ Go mới vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ Hàn Quốc nhờ thành công vang dội của hiện tượng truyền hình Reply 1988. Trong vài năm trở lại đây, nam diễn viên tiếp tục tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật với tác phẩm điện ảnh mang tên Bỗng Dưng Trúng Số.

Go Kyung Pyo trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ Reply 1988 và Bỗng Dưng Trúng Số

