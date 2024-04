Bất ngờ với top 5 thương hiệu smartphone hàng đầu tại Trung Quốc: Xiaomi không thấy đâu, dẫn đầu lại là cái tên "không thể tin được"

Trong quý đầu tiên của năm 2024, thị trường smartphone Trung Quốc đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng chú ý với tổng cộng 69,3 triệu thiết bị được bán ra, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu từ IDC cho thấy Honor và Huawei là 2 thương hiệu dẫn đầu, mỗi công ty chiếm tới 17% thị phần tại quốc gia tỷ dân này.

Mức tăng trưởng thị phần của Huawei đặc biệt ấn tượng với con số tăng 110% so với quý 1 năm 2023, một phần nhờ vào nhu cầu mua sắm mạnh mẽ trong dịp Tết Nguyên Đán ở các phân khúc thấp và trung cấp, cùng với sự quan tâm đến công nghệ AI ở phân khúc cao cấp. Honor dẫn đầu nhờ sức hút từ dòng sản phẩm Magic6 của mình.

Trong khi đó, OPPO xếp thứ ba với 15,7% thị phần nhưng cũng chứng kiến sự sụt giảm lớn nhất trong top 3 với mức giảm 15,5%. Apple đứng ở vị trí thứ tư với 15,6% thị phần, dù đã cố gắng thúc đẩy nhu cầu cho iPhone bằng cách giảm giá cho mẫu iPhone 15, đẩy mạnh khuyến mãi trong dịp Tết, tuy nhiên tăng trưởng của Apple không mấy ấn tượng. vivo đứng ở vị trí thứ năm với 14,6% thị phần.

Sự chênh lệch gần như không đáng kể giữa top 5 các thương hiệu cho thấy người tiêu dùng Trung Quốc không quá trung thành với các thương hiệu đã phổ biến và có xu hướng sẵn sàng chuyển sang sử dụng sản phẩm của các thương hiệu khác. Trong top 5 thương hiệu hàng đầu tại quốc gia tỷ dân, không có sự xuất hiện của Xiaomi, dù cho thương hiệu này gần đây đang đẩy mạnh phân khúc tầm trung với dòng Redmi Turbo mới, cũng như tập trung mạnh vào tính sang trọng của thương hiệu bằng các dòng sản phẩm cao cấp hợp tác cùng Leica. Mới đây, Xiaomi cũng tham gia vào thị trường xe điện với chiếc SU7 được đánh giá cao bởi những trang bị cao cấp trong tầm giá bình dân.

Honor lấy lại "ngôi vương"

Honor ban đầu là thương hiệu con của Huawei và đã trải qua nhiều thay đổi đáng kể kể từ khi thành lập vào năm 2013. Thương hiệu này được thiết kế để cạnh tranh trong phân khúc smartphone giá rẻ, ban đầu tập trung vào bán hàng trực tuyến để đối đầu với các đối thủ như Xiaomi và đã mở rộng ra thị trường quốc tế vào năm 2014.

Honor từng là một thương hiệu con của Huawei vào thời điểm trước khi các đòn trừng phạt của Hoa Kỳ áp đặt lên Huawei

Việc tách khỏi Huawei và hoạt động độc lập diễn ra vào tháng 11/2020, khi Honor được bán cho Shenzhen Zhixin New Information Technology, một công ty do một liên minh bao gồm chính quyền thành phố Thâm Quyến thành lập. Động thái này được xem là một chiến lược để giúp Honor tránh các biện pháp trừng phạt thương mại của Mỹ đang ảnh hưởng đến Huawei vào thời điểm đó. Sau khi tách ra, Honor đã nhắm đến việc tái định hình chiến lược thị trường và bản sắc thương hiệu, khác biệt so với ảnh hưởng của Huawei.

Honor sau khi hoạt động độc lập đã có những thành công nhất định, đặc biệt là tại chính thị trường quê nhà Trung Quốc. Đến quý 2 năm 2022, Honor đã đạt được thị phần lớn thứ hai tại Trung Quốc với 18,3%, thể hiện sự tăng trưởng đáng kể so với năm trước. Sự thành công này tiếp tục với việc xếp hạng là một trong năm thương hiệu hàng đầu tại Trung Quốc vào đầu năm 2024, khẳng định vị thế mạnh mẽ và khả năng phục hồi nhanh chóng của thương hiệu.

Chiếc Honor Magic6 Ultimate cao cấp vừa được hãng này giới thiệu

Sự đổi mới và mở rộng đã là trọng tâm trong chiến lược của Honor. Thương hiệu này đã tập trung vào thị trường cao cấp với việc giới thiệu các dòng sản phẩm mới, bao gồm các điện thoại thông minh gập như series Magic Vs, dòng flagship Magic6 và các dòng sản phẩm tầm trung đáng mua. Ngoài ra, Honor đã thành lập các đơn vị nghiên cứu và phát triển mới, đặc biệt là tại Thượng Hải, tập trung vào thiết kế chip và công nghệ AI.

Honor 100 Pro: Smartphone tầm trung/cận cao cấp nhưng có thiết kế lạ mắt, cấu hình mạnh mẽ kèm camera được đầu tư

Honor Magic6 Pro là model cao cấp trong series Magic6 flagship

Honor cũng đã nỗ lực để củng cố vị thế toàn cầu của mình, đặc biệt là với kế hoạch quay trở lại và mở rộng thêm vào thị trường Ấn Độ, nơi họ dự định giới thiệu các mẫu mới như Honor 90. Đây là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm tái chiếm vị trí và cạnh tranh với các thương hiệu smartphone khác trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, Honor vào năm ngoái cũng đã quay trở lại phân phối điện thoại Honor chính hãng thông qua một nhà phân phối. Được biết, ở lần quay trở lại này, Honor tập trung vào dải sản phẩm giá rẻ và tầm trung, nổi bật như Honor X7b, Honor X5 Plus, Honor X8a hay Honor 90...

Một số sản phẩm smartphone Honor đang được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam, chủ yếu thuộc phân khúc giá rẻ và tầm trung. Có vẻ như Honor chưa có kế hoạch phân phối các dòng smartphone cao cấp tại đất nước hình chữ S

Các sản phẩm của Honor vẫn mang bản sắc riêng của thương hiệu này, tập trung vào phần cứng, thiết kế và camera, đi kèm mức giá cạnh tranh so với Xiaomi, OPPO hay Samsung.