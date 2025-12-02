Bắt nam sinh viên đã bỏ học Ngô Trần Đắc Lộc

Ngày 2/12, Công an Phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Ngô Trần Đắc Lộc (SN 2005, thường trú tại Giồng Riềng, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngô Trần Đắc Lộc đã từng là sinh viên của một trường đại học ở TPHCM, không có nghề nghiệp ổn định. Ngày 24/10, Lộc đi xe khách từ TPHCM lên tỉnh Lâm Đồng để du lịch và ở nhiều khách sạn khác nhau tại phường Xuân Hương.

Do không có tiền tiêu xài nên Lộc nảy sinh ý định đi tìm con mồi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Ngô Trần Đắc Lộc (Ảnh: CAND).

Thực hiện ý định trên, Lộc đã đến nhiều cửa hàng bán xe ô tô trên địa bàn Đà Lạt để xem xe và "chốt" mua xe.

Khi đến, để tạo niềm tin cho nhân viên bán hàng, Lộc tự xưng là nhân viên ngân hàng, đã lựa chọn xe đắt tiền để hỏi mua rồi lấy số điện thoại của nhân viên bán hàng.

Sau đó, Lộc về hẹn nhân viên bán hàng ra quán cà phê để tư vấn, đặt cọc. Khi lừa được nhân viên bán hàng tin tưởng đưa điện thoại, căn cước để mở tài khoản ngân hàng thì Lộc đã tải app CAKE BANK và tiến hành đăng ký tài khoản, làm thủ tục vay tiền online, rồi chuyển số tiền vay được vào tài khoản của Lộc để chiếm đoạt.

Với thủ đoạn tương tự trên, Lộc còn thực hiện lừa nhân viên lễ tân khách sạn nơi Lộc ở và tài xế taxi chở Lộc quen biết. Chỉ trong thời gian từ tháng 10/2025 đến nay, Lộc tiếp cận được 5 bị hại, đã thực hiện trót lọt 5 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 120 triệu, một điện thoạt di động.

Công an phường Xuân Hương thông báo ai là nạn nhân của Ngô Trần Đắc Lộc thì liên hệ với Công an phường để được hưỡng dẫn giải quyết.

Để không trở thành nạn nhân của các thủ đoạn tương tự, cơ quan công an khuyến cáo người dân:

Không đưa điện thoại, CCCD cho người lạ mượn vì bất kỳ lý do gì.

Không để người khác thao tác trên ứng dụng ngân hàng, ví điện tử trên máy của mình.

Không xác thực khuôn mặt/OTP theo yêu cầu của người không rõ nhân thân..

- Chủ động khóa/mở ứng dụng ngân hàng bằng mật khẩu riêng.

- Kiểm tra giao dịch ngay khi cho người khác mượn điện thoại.

- Báo ngay cho Công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường.