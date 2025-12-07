Bắt Lê Ngọc Huyền sinh năm 2003

Trước đó, ngày 1/12, trong quá trình tuần tra kiểm soát tuyến đường kênh Cầu Mít, xã Phước An, lực lượng Công an xã phát hiện Dương Anh Thiệu (sinh năm 2000) và Phan Văn Bình (sinh năm 2002) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Đối tượng bị bắt cùng tang vật (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Qua đó, tổ công tác phát hiện Bình đang giấu 3 gói nylon hàn kín chứa tinh thể màu trắng; đồng thời thu giữ 1 cân tiểu ly được giấu dưới yên xe máy do Thiệu điều khiển.

Cả hai khai nhận số ma túy trên mua giúp cho Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 1993, quê tỉnh Cà Mau, hiện cư trú tại ấp Xóm Hố, xã Nhơn Trạch).

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Thiệu và Bình về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma tuý" và đưa người, tang vật về trụ sở Công an xã để tiếp tục làm việc.

Ngay sau đó, Công an xã Phước An phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai và Công an xã Nhơn Trạch tiến hành xác minh và tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Tài tại nhà trọ.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận số ma túy bị thu giữ được mua từ một phụ nữ tên "Moon", sinh sống tại xã Long Phước.

Lê Ngọc Huyền cùng các đối tượng bị bắt giữ trong vụ án (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Tiếp tục truy xét, ngày 2/12, Công an xã Phước An đã bắt giữ Lê Ngọc Huyền (tên gọi khác "Moon", sinh năm 2003, quê An Giang; hiện cư trú tại ấp Xóm Gò Bà Ký, tỉnh Đồng Nai) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý cho Dương Anh Thiệu.

Hiện vụ việc đã được Công an xã Phước An bàn giao Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.