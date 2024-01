Bắt khẩn cấp huấn luyện viên giở trò ‘biến thái’ với nhiều võ sinh nam

Tối 21/1, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt khẩn cấp Phạm Huỳnh Minh Thịnh (29 tuổi, trú tổ dân phố Trường Thọ Tây B, phường Trương Quang Trọng , TP. Quảng Ngãi) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi .

Theo thông tin ban đầu, cơ quan công an xác định Phạm Huỳnh Minh Thịnh là huấn luyện viên dạy võ Taekwondo. Thịnh mở lớp ngoại khóa tại phường Trương Quang Trọng và dạy võ cho các em học sinh có độ tuổi từ 6 - 16 tuổi.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các em học sinh nam, Thịnh đã dụ dỗ các em để quan hệ tình dục bằng nhiều hình thức khác nhau… Biến thái hơn, trong quá trình quan hệ Thịnh đều dùng điện thoại di động, máy ảnh để quay phim và chụp hình lại.

Đối tượng Phạm Huỳnh Minh Thịnh

Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi của đối tượng này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 20/1, Công an thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) cũng đã bắt giữ và di lý nghi can truy nã N.V.K. (52 tuổi, trú phường 7, quận Phú Nhuận, TP. HCM) đưa về Quảng Ngãi quy án. Lệnh bắt giữ và di lý đối tượng được cơ quan điều tra căn cứ theo khoản 1 Điều 146, Bộ luật Hình sự về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, nghi can N.V.K. lái xe mô tô đi đến Quảng trường 8 tháng 10 (phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ) thì thấy cháu T.Q.T. đang đạp xe một mình. Lúc này K. đi theo dụ dỗ cháu T. đi nhà nghỉ cùng rồi cho số tiền 100 nghìn đồng.

Sau khi dụ dỗ cháu T. đồng ý, K. đã đưa cháu bé đến một khách sạn gần đó và thực hiện hành vi dâm ô.

Ngay sau sự việc, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đức Phổ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với K. Tuy nhiên, đối tượng không ở nơi cư trú, nên Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đức Phổ ra quyết định truy nã.