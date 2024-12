Bắt giữ Dương Thanh Hải

Ngày 9/12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết Công an huyện Châu Thành vừa khám phá nhanh 1 vụ, bắt 1 đối tượng trộm cắp tài sản tại cửa hàng Điện Máy Xanh.

Trước đó, khoảng 20 giờ 50 phút ngày 7/12, Công an xã Long Định, huyện Châu Thành nhận được tin báo từ quản lý cửa hàng Điện Máy Xanh, tọa lạc tại ấp Mới, xã Long Định về việc cửa hàng bị kẻ gian phá cửa.

Theo lời trình bày của nhân viên cửa hàng đối tượng đã lấy trộm khoảng 33 điện thoại di động các loại, tổng tài sản thiệt hại trị giá khoảng 316 triệu đồng. Nhận được tin báo, Công an huyện Châu Thành khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin về đặc điểm của đối tượng và phương tiện gây án phục vụ công tác truy xét; đồng thời trao đổi, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an các địa phương: thị xã Cai Lậy, Cai Lậy, Cái Bè để phối hợp truy tìm đối tượng.

Đối tượng Lê Văn Hận

Kết quả: vào lúc 9 giờ 43 phút ngày 8/12, các lực lượng phối hợp chặn dừng đối tượng tại khu vực thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy.

Qua khai thác nhanh, đối tượng khai tên Lê Văn Hận, sinh năm 1981, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Hận khai nhận vào rạng sáng ngày 8/12, Hận gặp đối tượng Dương Thanh Hải, sinh năm 1986, ngụ ấp Tân Hưng, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ tại nhà nghỉ Kim Ngọc, tọa lạc tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ và được Hải nhờ đến một quán cà phê cặp Quốc lộ 1 thuộc xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để lấy và điều khiển xe mô tô biển số 63S2-3501 về thành phố Cần Thơ giao cho Hải.

Đối tượng Dương Thanh Hải

Với thông tin trên, Công an huyện Châu Thành tiếp tục phối hợp Công an phường Thới Thuận, Công an quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ tiến hành rà soát. Khoảng 21 giờ cùng ngày bắt giữ đối tượng Dương Thanh Hải tại nhà nghỉ Kim Ngọc.

Qua đấu tranh, đối tượng Dương Thanh Hải thừa nhận vào lúc 20 giờ 50 phút ngày 07/12/2024, Hải dùng chìa khóa loại dùng mở ốc vít xe tải để cạy cửa và đột nhập, lấy trộm khoảng 27 cái điện thoại di động tại cửa hàng Điện Máy Xanh tọa lạc ấp Mới, xã Long Định rồi bỏ lại xe mô tô 63S2-3501 tại quán cà phê võng cặp Quốc Lộ 1, sau đó bắt xe khách về nhà nghỉ Kim Ngọc để gặp Hận và đưa cho Hận 700.000 đồng kèm 1 điện thoại di động hiệu Samsung mà Hải trộm được làm thù lao.

Tang vật thu được

Lực lượng Công an đã thu giữ 27 điện thoại di động các loại, tổng tài sản trị giá khoảng 175 triệu đồng. Công an huyện đã tạm giữ đối tượng Dương Thanh Hải, tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.