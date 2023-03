Tối 3/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Đình Quân (62 tuổi, ngụ quận 7), nguyên Giám đốc cùng 10 nhân viên trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-05V (chi nhánh) ở đường Hồng Hà, phường 2 (quận Tân Bình) để điều tra về các tội “Nhận hối lộ”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Quá trình mở rộng điều tra vụ việc sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, Công an TPHCM phát hiện đối tượng Nguyễn Đình Quân đã có hành vi cấu kết cùng đồng bọn nhận tiền hối lộ khi thực hiện quy trình cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận Tân Bình đã tiến hành khám xét tại trung tâm đăng kiểm 50-05V (chi nhánh) tại đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình.

Bắt Giám đốc cùng 10 nhân viên trung tâm Đăng kiểm 50-05V

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-05V (trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam) có địa chỉ tại phường An Phú Đông (quận 12) và chi nhánh tại địa chỉ 1A đường Hồng Hà (phường 2, quận Tân Bình).



Hồi tháng 12/2022, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ra quyết định tạm đình chỉ 3 tháng đối với Trung tâm đăng kiểm này và chi nhánh do vi phạm quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khám xét chi nhánh trung tâm đăng kiểm 50-05V (quận Tân Bình) vào ngày 13/2. Ảnh: HỮU HUY

Sau thời gian đóng cửa để phục vụ điều tra, đến ngày 16/1/2023, Trung tâm đăng kiểm này và chi nhánh đã được phép mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu kiểm định xe cơ giới của người dân.



Trong thời gian qua, Công an TPHCM đã tập trung xác minh, đấu tranh làm rõ các hành vi sai phạm, tiêu cực tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn các tỉnh, thành.

Đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 129 bị can để điều tra về các hành vi “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật”, “Xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”,…