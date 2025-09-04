Bắt gặp Độ Mixi lắc lư theo nhạc cùng huyền thoại bóng đá Barcelona Gerard Pique trên bar

Tối ngày 3/9, xuất hiện những hình ảnh của huyền thoại bóng đá Barcelona Gerard Pique tại Việt Nam. Những hình ảnh được một người nổi tiếng và trung vệ Đỗ Duy Mạnh chia sẻ lên mạng xã hội. Trên Facebook tích xanh có 1,8 triệu người theo dõi của Duy Mạnh đăng bức ảnh anh chụp cùng Pique.

Độ Mixi cùng với Gerard Pique (Ảnh: Tuyền Văn Hoá)

Duy Mạnh khoe đổi áo với Gerard Pique (Ảnh: FB Duy Mạnh)

Tối muộn cùng ngày dân tình bắt gặp Độ Mixi cùng với Gerard Pique trong một quán bar tại Hà Nội. Cả hai thoải mái lắc lư theo nhạc và trò chuyện vui vẻ. Đáng chú ý, trên bàn khu vực Độ Mixi cùng Gerard Pique ngồi còn xuất hiện một loại khí lạ giống shisha. Trong khi đó, ngày 30/11, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết 173/2024/QH15 chính thức cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha, bóng cười. Cũng vì vậy, việc Độ Mixi cùng với cựu cầu thủ Barcelona xuất hiện với khoảnh khắc có khí lạ trên bàn đặt ra nhiều dấu hỏi.

Độ Mixi cùng Pique tại quán bar, trên bàn xuất hiện khí lạ

Độ Mixi xuất hiện cùng Pique tại một quán bar

Cả hai thoải mái tận hưởng âm nhạc

Pique hút một khí lạ

Độ Mixi hút và nhả khói

Cả hai thoải mái tận hưởng không khí náo nhiệt

Theo tìm hiểu, Gerard Pique có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị cho một dự án bóng đá mới. Hiện tại, cựu trung vệ người Tây Ban Nha đang đảm nhận vai trò Chủ tịch King's League – giải đấu đặc biệt quy tụ nhiều nhà sáng tạo nội dung và nhanh chóng thu hút sự chú ý trên toàn cầu.

Pique, 38 tuổi, được xem là một trong những huyền thoại của CLB Barcelona. Anh gắn bó với đội bóng xứ Catalonia từ năm 2008 đến 2022, ra sân 397 trận và ghi 27 bàn thắng. Trong quãng thời gian này, trung vệ người Tây Ban Nha cùng Barca chinh phục 30 danh hiệu lớn nhỏ, nổi bật là 9 chức vô địch La Liga và 3 chiếc cúp Champions League danh giá.

Không chỉ thành công ở cấp CLB, Pique còn là mảnh ghép quan trọng trong thế hệ vàng của tuyển Tây Ban Nha. Anh từng cùng La Roja nâng cao cúp vàng World Cup 2010 tại Nam Phi và tiếp tục khẳng định vị thế số 1 châu Âu với chức vô địch Euro 2012.

Còn Độ Mixi là một streamer nổi tiếng tại Việt Nam với lượng fan khổng lồ, anh cũng từng xuất hiện trên nhiều bản tin của VTV.