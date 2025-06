Bắt gã đàn ông sang Campuchia cho thuê tài khoản ngân hàng để 'rửa tiền'

Viện KSND thị xã Phong Điền (TP Huế) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an TP Huế với Lê Thanh Thắng (trú thị xã Phong Điền) về tội “rửa tiền” quy định tại điểm e, khoản 2 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Lê Thanh Thắng sử dụng thông tin cá nhân của mình để mở 5 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. Sau khi mở các tài khoản ngân hàng này, Thắng sang Campuchia theo đường tiểu ngạch.

Lê Thanh Thắng bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam về tội "rửa tiền". (Ảnh: VKS)

Tại đây, Thắng cho những người nước ngoài tại Campuchia thuê tài khoản ngân hàng của mình để phục vụ cho mục đích "rửa tiền".

Các tài khoản ngân hàng này được những kẻ lừa đảo sử dụng để luân chuyển tiền lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại qua không gian mạng.

Khi có dòng tiền chuyển vào các tài khoản của Thắng, những kẻ trong đường dây sẽ nhập các lệnh chuyển tiền, sau đó yêu cầu Thắng quét sinh trắc học và thực hiện chuyển tiền đến các tài khoản khác do chúng nhập sẵn.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2024 đến đầu tháng 9/2024, bị hại chuyển 4 lần vào tài khoản của Thắng với tổng số tiền hơn 305 triệu đồng.

Bằng công việc xác thực sinh trắc học để chuyển tiền trên tài khoản của mình cho các đối tượng, Thắng được trả số tiền công khoảng 50 triệu đồng cho việc tham gia "rửa tiền".