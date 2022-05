Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại Nghệ An

Ngày 1/5, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an TP Vinh bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội cướp tài sản đang lẩn trốn tại địa bàn huyện.

Lệnh truy nã Nguyễn Minh Vương (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Trước đó, ngày 29/4, qua công tác xác minh, cơ quan công an phát hiện Nguyễn Minh Vương (SN 1996), trú tại xã Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn trên địa bàn xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc.

Ngay lập tức, một tổ công tác của Công an huyện Nghi Lộc đã phối hợp với Công an TP Vinh tiến hành tổ chức mật phục, bắt giữ thành công đối tượng.

Được biết, Nguyễn Minh Vương là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi ra quyết định truy nã số 06 ngày 28/4 về tội "Cướp tài sản".

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để bàn giao Nguyễn Minh Vương cho Công an thị xã La Gi xử lý theo quy định của pháp luật.

