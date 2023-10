Bắt đối tượng đâm 3 người thương vong tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 18/10, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạm giữ nghi phạm Nguyễn Thanh Hùng (40 tuổi, ngụ xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 17/10, nghi phạm Hùng dùng dao đâm 2 người trên địa bàn xã Phước Tỉnh rồi đi qua TP Vũng Tàu. Thời điểm gây án, Hùng có biểu hiện đã sử dụng ma túy.

Nghi phạm Hùng thời điểm bị bắt giữ

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, khi đến hẻm 34 Bắc Sơn (phường 11) Hùng thấy anh P.T.H. (35 tuổi, trú tại huyện Long Điền) đang ngồi nhậu với bạn. Bất ngờ Hùng dùng dao đâm anh H. tử vong rồi trốn khỏi hiện trường.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã triển khai truy bắt nghi phạm. Đến khoảng 19 giờ 40 phút ngày 17/10, lực lượng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt được nghi phạm Hùng đang lẩn trốn tại một khách sạn ở phường Nguyễn An Ninh (TP Vũng Tàu).

Hùng là đối tượng nghiện ma túy, từng bị Công an xã Phước Tỉnh đưa đi cai nghiện bắt buộc và vừa trở về địa phương được hơn 2 tháng.