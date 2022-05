Bắt cô gái trẻ lừa xin việc để chiếm đoạt tiền của nhiều nam thanh niên

Ngày 5/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Ly Ly (SN 2000, trú thôn Đức Bố 2, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, Quảng Nam) để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, từ đầu tháng 2/2022, dù không có việc làm nhưng Ly đã tạo ra nhiều nickname ảo trên các trang mạng xã hội facebook, zalo để lập thành một nhóm gồm nhiều thành viên tuyển dụng việc làm tại khu công nghiệp ô tô Chu Lai Trường Hải.

Đối tượng Huỳnh Thị Ly Ly

Cô gái trẻ này tự giới thiệu bản thân nhận, xét duyệt các hồ sơ xin việc và điều chuyển công việc trong khu công nghiệp Trường Hải với chi phí "lót tay" từ 500.000đ đến 2.700.000đ mỗi hồ sơ.

Sau thời gian chuyển tiền và hồ sơ cho Ly nhưng không được nhận vào làm như đã hứa, nhiều bị hại đã liên lạc đòi lại tiền thì Ly thông báo rằng đang bị một đối tượng tên là Trương Quốc Kiệt (không rõ lai lịch) thường xuyên theo dõi, đe dọa đòi giết, uy hiếp và bắt Ly phải thực hiện theo yêu cầu của Kiệt.

Tuy nhiên, vào cuộc điều tra, Công an xác định đối tượng Kiệt mà Ly nói không có thật mà do Ly tự tạo nick ảo để lừa đảo. Tất cả hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đều do Ly thực hiện.

Với thủ đoạn trên, "nữ quái" Gen Z này đã lừa nhiều lao động, trong đó hầu hết là nam thanh niên đang có nhu cầu xin việc làm, với tổng số tiền chiếm đoạt được khoảng 30 triệu đồng.

Hiện, Công an đã tạm giữ 39 bộ hồ sơ xin việc và nhiều tang vật khác có liên quan.



Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

