Bắt 2 anh em ruột đâm chết người đàn ông ở chợ đầu mối Thủ Đức

Hơn 23h cùng ngày, nguồn tin của phóng viên cho hay, Công an TP. Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã bắt giữ 2 nghi can dùng dao đâm chết người đàn ông ở chợ đầu mối Thủ Đức.



Bước đầu, 2 nghi can là 2 anh em ruột cùng quê tỉnh Sóc Trăng, trú TP. Thủ Đức. Cả 2 cùng làm nhân viên bốc xếp vận chuyển hàng ở chợ đầu mối Thủ Đức. Cả 2 khai nhận nguyên nhân là do mâu thuẫn trong việc chung chi tiền ghi đề nên cự cãi dẫn tới vụ việc.

Riêng nạn nhân là anh T.V.N. (SN 1987, ngụ tỉnh Bắc Giang, trú phường Tam Bình, TP. Thủ Đức) cũng là nhân viên bốc xếp kiêm thầu đề ở khu vực này.

Công an khám nghiệm hiện trường

Theo điều tra, khoảng 17h30 cùng ngày, anh N. đang ở quán cơm tại gốc đường D, chợ đầu mối Thủ Đức, phường Tam Bình, TP. Thủ Đức (TP.HCM) thì 2 anh em trên đi tới nói chuyện. Một trong 2 anh em đưa giấy ghi đề nhưng bị ướt nhoà dòng chữ nên anh N. không chịu.

Sau 1 lúc nói chuyện thì 2 bên cự cãi lớn tiếng. Bực tức, 1 trong 2 người liền khống chế anh N. để người còn lại đâm vào ngực, tay nạn nhân nhiều nhát. Bị đâm, anh N. kêu lên được vài tiếng rồi gục tại chỗ.

Gây án xong, 2 anh em vội lên xe tẩu thoát. Anh N. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh truy xét 2 nghi can gây án.

Đến gần 23h cùng ngày, trinh sát công an đã bắt giữ được 2 nghi can khi đang lẩn trốn ở địa điểm tại TP. Thủ Đức.