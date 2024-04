Bảo tồn ẩm thực truyền thống gắn liền với lịch sử đất nước trong món gà sốt bơ nổi tiếng của Ấn Độ

Gà sốt bơ – món ăn gắn liền với ẩm thực nổi tiếng của Ấn Độ

Ông Vikas Chhabra ăn gà sốt bơ lần đầu tiên khi còn là một cậu bé và ngay lập tức bị mê hoặc bởi nước sốt mềm mượt và những miếng thịt gà mọng nước.

Gà sốt bơ nổi tiếng Ấn Độ. Ảnh: SCMP

Kể từ đó, gà sốt bơ đã trở thành món ăn thường xuyên vào những dịp đặc biệt của gia đình ông. Nhưng không phải món gà bơ nào mà Chhabra đều thích.

Là chủ doanh nghiệp dệt may, ông Chhabra đã nếm thử món ăn này tại nhiều nhà hàng khác nhau ở New Delhi, nhưng không nhà hàng nào sánh được với vị kem ngon như nhà hàng New Minar, khu Greater Kailash giàu có phía nam New Delhi.

Giống như nhiều người ở thủ đô Ấn Độ, ông Chhabra có quan điểm riêng về món ăn này vì đã gắn bó với ông trong thời gian dài.

Gà sốt bơ đã trở nên nổi tiếng toàn cầu, nhưng thủ đô New Delhi mới là nơi bắt đầu của món ăn này. Gần đây, món ăn Ấn Độ đã trở thành ẩm thực nổi tiếng trên thế giới có nguồn gốc từ Ấn Độ.

Đại diện của Moti Mahal, một chuỗi nhà hàng được thành lập vào năm 1947, luôn khẳng định rằng người sáng lập Kundan Lal Gujral là người đã phát minh ra món gà sốt bơ.

"Gà sốt bơ đã nổi tiếng ở New Delhi nhờ nhà hàng Moti Mahal. Đó là sự sáng tạo ẩm thực của nhà hàng hiện đại trong thế kỷ 20 mà mức độ phổ biến của nhà hàng đã tăng mạnh gần đay," nhà sử học ẩm thực, tác giả và người phụ trách chuyên mục Anoothi Vishal cho biết.

Bà Anoothi Vishal cũng giải thích rằng những người nhập cư từ bang Punjab là một trong những người tiêu dùng đầu tiên thưởng thức món ăn này vì nhiều người trong số họ thường đi ăn ngoài. Và khi doanh nghiệp ở bang Punjabi phát triển và những người mới giàu chi tiền vào các nhà hàng thì sự nổi tiếng món gà sốt bơ cũng tăng lên.

Vào một tối thứ Bảy gần đây, In The Punjab, một nhà hàng cao cấp trong khu phức hợp chợ thời thượng phía nam New Delhi, chật kín thực khách đang thưởng thức món kebab nướng, bánh naan xốp và tất nhiên là có gà sốt bơ.

Món ăn không phụ gia

Cách chế biến, với nước xốt màu cam mượt, có vị ngọt nhẹ, bốc khói từ thịt gà tandoori xé nhỏ và phủ một lớp kem xoáy. Hardeep Singh, đầu bếp công ty của nhà hàng cho biết chúng tôi chỉ sử dụng cà chua tươi và ủ nước sốt trong 24 giờ, không sử dụng bột hạt điều hoặc các chất làm đặc khác.

Nhà xuất bản Samrata Salwan Diwan, 39 tuổi, lớn lên ở Delhi và gà sốt bơ cũng là món ăn được yêu thích của bà từ nhỏ.

"Tôi và các anh họ đều rất thích món gà sốt bơ và món này vẫn luôn được đặt trong các buổi họp mặt của chúng tôi. Có một số nơi phục vụ món gà sốt bơ ngon tuyệt như nhà hàng Mughal Mahal ở Rajendra Place và nhà hàng The Baithak ở Patel Nagar, gần nhà trên Đường Pusa", bà Samrata Salwan Diwan nói đồng thời nhấn mạnh sự phổ biến của món ăn này ở một số địa phương.

Nép mình trong một khu chợ sầm uất ở Vườn Rajouri phía tây New Delhi là Ikk Panjab, một nhà hàng chỉ mới khai trương vào năm 2017. Một bức tường trưng bày giải thưởng, ghi tên Ikk Panjab là người chiến thắng trong "cuộc săn gà sốt bơ" ngon nhất năm 2023.

Phiên bản ở đây có hương vị thơm ngon nhưng không quá ngọt và có nước sốt hơi thô. Thịt gà có xương thơm ngon hơn. Gà rút xương hoặc có xương; thơm hoặc ngọt; nước sốt mềm hoặc thô: tất cả những điều này và nhiều đặc điểm khác của món gà sốt bơ "hoàn hảo"ở New Delhi.

Đầu bếp Saransh Goila, người sáng lập chuỗi giao hàng Goila Butter Chicken cho biết người dân ở thủ đô New Delhi đều là những thực khách thích thưởng thức món gà sốt bơ. Nhà hàng cũng đã phục vụ và ăn món này trong 70 - 80 năm qua.

Phiên bản mới nhưng vẫn giữ truyền thống

Lớn lên ở thủ đô New Delhi trong một gia đình ăn chay, ông Goila lần đầu tiên nếm thử món gà sốt bơ tại trường dạy nấu ăn và được truyền cảm hứng để tạo ra một phiên bản khác, với bơ hun khói và ít kem hơn.

Ông ra mắt thương hiệu của mình vào năm 2016 tại Mumbai, nơi anh đặt trụ sở, nhận được sự đánh giá cao và mở rộng khắp Ấn Độ, đồng thời bổ sung khách hàng tiềm năng ở thủ đô New Delhi vào danh mục đầu tư vào năm 2022.

Thật khó để thâm nhập vào thị trường nhạy cảm và lâu đời của New Delhi đối với thực phẩm có nguồn gốc từ phía Bắc Ấn Độ. Nhưng doanh số bán hàng đã tăng lên trong vài tháng qua, ông Goila tin rằng thị trường trẻ và khách hàng là thế hệ trẻ, những tín đồ ẩm thực mới đang thích thú với sự sáng tạo trong phiên bản mới về món gà sốt bơ của ông ở hiện đại.

Ngoài các nhà hàng, còn có những nhà sản xuất gà sốt bơ khác, chẳng hạn như Cloud Kitchen Spicy Triangle, do chủ doanh nghiệp Ashwani Shroff thành lập.

Đã làm việc với tập đoàn Moti Mahal trong 30 năm, ông Ashwani Shroff rất hiểu về tình yêu ẩm thực miền bắc Ấn Độ của người dân thủ đô New Delhi. Với 90% khách hàng đặt hàng, món gà sốt bơ của ông Ashwani Shroff mang hương vị nhẹ nhàng hơn, giống như món ăn tự làm và có vị thơm nhẹ với nước sốt mịn.

Gà sốt bơ đích thực luôn có cà chua tươi, không bao giờ đóng hộp hoặc xay nhuyễn. Rõ ràng là người dân New Delhi có sở thích lâu bền đối với món gà sốt bơ của doanh nghiệp ông Ashwani Shroff.

"Người dân New Delhi thực sự hiểu được truyền thống của ẩm thực và đã phát triển loại hình ẩm thực miền bắc Ấn Độ này trong những năm qua. Gà sốt bơ vẫn là một trong những món bán chạy và được ưa chuộng nhất ở đây. Tôi nghĩ họ rất tự hào về điều đó", ông Ashwani Shroff nhấn mạnh./