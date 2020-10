Bão số 7 và không khí lạnh cùng lúc đổ bộ, miền Bắc mưa lớn, nền nhiệt giảm sâu từ ngày mai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay (13/10), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to, lượng mưa 18 giờ vừa qua tính từ 7h00 ngày 12/10 đến 1h00 ngày 13/10 phổ biến khoảng 50-150mm, có nơi trên 250mm như A Vao (Quảng Trị) 288.2mm, Hướng Linh (Quảng Trị) 278mm, Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) 302mm, Phú Ốc (Thừa Thiên Huế) 273.6mm.

Dự báo: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên sáng nay (13/10), ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 20-50mm, có nơi trên 70mm; riêng ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế khoảng từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ chiều nay mưa giảm dần.

Cảnh báo: Từ ngày 14 đến ngày 16/10, do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 150-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Ảnh minh hoạ

Ngoài ra cũng theo trang dự báo thời tiết Weather.com, từ ngày mai 14/10 nền nhiệt tại Hà Nội giảm khá sâu. Theo đó, ngày hôm nay 13/10 tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất là 31 độ C, thấp nhất là 23 độ C (vào ban đêm).

Tuy nhiên từ 14/10, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội chỉ dao động từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C. Như vậy, nền nhiệt tại Hà Nội đã giảm sâu đáng kể từ ngày mai khi ảnh hưởng bởi bão số 7 kết hợp cùng không khí lạnh.

Dự báo nhiệt độ tại Hà Nội ngày hôm nay 13/10 (Theo Weather.com)