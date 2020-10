Bão số 6 tăng tốc, lao nhanh vào Quảng Nam - Bình Định, gây mưa đặc biệt to tới 700mm

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 6 trong năm nay ở Biển Đông.

Theo đó, vào 4 giờ sáng nay (11/10), tâm bão cách Quảng Nam khoảng 240km, cách Quảng Ngãi khoảng 180km, cách Bình Định khoảng 170km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Đến 16 giờ chiều nay (11/10), tâm bão trên đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão số 6 (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia)

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 4 giờ sáng mai (12/10), tâm vùng áp thấp trên đất liền phía Nam Lào.

Do ảnh hưởng của bão số 6, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã quan trắc được gió cấp 7, giật cấp 9. Ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã có mưa rất to, từ 100-150mm. Dự báo trong sáng nay, trên đất liền các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Bình Định có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Riêng đất liền ven biển các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Quảng Trị, Phú Yên có gió giật mạnh cấp 6-7.

Cũng do ảnh hưởng của bão số 6 kết hợp với gió mùa đông bắc nên từ nay đến ngày 13/10, các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa rất to, có nơi đặc biệt to với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam từ 500-700mm, có nơi trên 700mm; Các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi từ 400-600mm; Các tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên từ 300-500mm; Ở Nam Hà Tĩnh và khu vực Bắc Tây Nguyên từ 200-300mm.

Tình hình lũ trên các sông vẫn diễn biến phức tạp. Dự báo trong ngày hôm nay lũ trên sông Bồ, sông Hương dao động ở mức cao, trên sông Ngàn Sâu, Kiến Giang, sông Thạch Hãn, sông Vu Gia - Thu Bồn xuống dần. Tuy nhiên, tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, đề phòng lũ trên các sông có khả năng lên lại.

Đặc biệt, từ nay đến 14/10, lũ trên các sông sẽ mở rộng ra các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum.

Cơ quan dự báo khí tượng nhận định, tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam vẫn tiếp tục diễn ra và khả năng kéo dài trong những ngày tới.