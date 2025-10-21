Bão số 12 tiến về phía Đà Nẵng diễn biến phức tạp, trường được quyền cho học sinh nghỉ học tránh bão

Chiều 21/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát tin khẩn cấp về cơn bão số 12 (bão Fengshen) đang hoạt động trên Biển Đông.

Theo đó, lúc 18h, vị trí tâm bão vào khoảng 17.5 độ Vĩ Bắc; 111.7 độ Kinh Đông, cách Tp. Đà Nẵng khoảng 400km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h.

Bão Fengshen đang cách Đà Nẵng khoảng 400km - Ảnh: TT Dự báo KTTV

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và có xu hướng suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc – 109,4 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 125km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đến 16 giờ ngày 23/10, bão di chuyển sâu vào đất liền khu vực Đà Nẵng – Quảng Ngãi, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tan dần trên khu vực Nam Lào

Theo trung tâm dự báo, Bão số 12 tuy không quá mạnh nhưng diễn biến phức tạp do tương tác với không khí lạnh; rủi ro chính không nằm ở sức gió mà ở mưa lớn kéo dài, ngập lụt trên diện rộng.

Đà Nẵng: Trường được quyền cho học sinh nghỉ học để tránh bão Fengshen

Ngày 21/10, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận đã ký ban hành Công văn số 1788/SGDĐT-VP yêu cầu các đơn vị, trường học trên địa bàn khẩn trương chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 12.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng phân cấp quyền quyết định linh hoạt cho cơ sở. Chủ tịch UBND các phường, xã và thủ trưởng các trường trực thuộc Sở (nhất là khu vực miền núi có nguy cơ sạt lở, khu vực trũng thấp) được phép căn cứ tình hình thực tế để quyết định cho trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ học nếu cần thiết, đồng thời thông tin đến lãnh đạo Sở.

Các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục tự chủ quyết định việc đi học của sinh viên. Các trường chủ động lên phương án tổ chức dạy học trực tuyến khi học sinh không thể đến trường đối với các khu vực bị sạt lở, ngập lụt trong những ngày bão diễn biến phức tạp.

Sáng nay, nước sông Hàn dâng cao kết hợp với sóng lớn liên tục đánh mạnh vào bờ kè - Ảnh: Người lao động

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Công điện gửi Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi về việc chủ động ứng phó bão số 12.

Công điện nêu rõ, Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp.

Tại cuộc họp chiều 21/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu các đơn vị, địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan với cơn bão số 12, đặc biệt đối với hoàn lưu sau bão.

"Các đơn vị, địa phương cần phân định rõ ba loại hình thiên tai để phòng, chống là bão; lũ lụt và sạt lở đất, phải luôn sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Đặc biệt, mưa lũ sau bão rất phức tạp, các đơn vị, địa phương cần bám sát các công điện, công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh với tinh thần không để xảy ra thiệt hại về người, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản", TTXVN dẫn lời Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh.



