Bão số 1 gây mưa dông lớn, sập nhiều căn nhà ở Kiên Giang

Nhiều con hẻm và nhà dân trên đường Nguyễn Trung Trực (đoạn thuộc phường Vĩnh Lạc, phường An Hòa) chìm sâu trong nước. Một số phương tiện bị chết máy, không ít người dân phải lội bì bõm để đẩy xe về nhà.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại TP. Rạch Giá ngập nặng

Tại huyện Gò Quao và Giồng Riềng (Kiên Giang), trong 2 ngày 16 và 17/7, mưa lớn kèm dông lốc đã làm sập 7 căn nhà, tốc mái 8 căn nhà; ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 300 triệu đồng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng cùng các ban, ngành, đoàn thể đã điều động gần 300 cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân, công an... nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Mưa lớn kèm dông lốc làm nhiều căn nhà ở huyện Gò Quao và Giồng Riềng (Kiên Giang) bị sập và tốc mái (Ảnh: Phương Vũ)

Ngoài ra, do ảnh hưởng bão số 1 nên vùng biển Tây Nam gió mạnh, sóng to. Do đó, sáng ngày 16/7, Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang đã tạm ngưng cấp phép hoạt động các tuyến tàu, phà cao tốc từ Rạch Giá đi Phú Quốc, Nam Du, Hòn Sơn; Hà Tiên đi Phú Quốc và ngược lại cho đến khi có thông báo mới.