Bão nhạc tháng 10

Chỉ trong tháng 10 trở lại đây, đường đua nhạc Việt đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi hàng loạt cái tên đình đám như Bích Phương, MIN, Rhymastic, Low G,.. đồng loạt trở lại. Chưa kể dàn Anh Trai, Em Xinh cũng ồ ạt ra nhạc trong dịp nửa cuối năm.

Tuy nhiên, dù thị trường âm nhạc trong tháng trở nên sôi động và nhộn nhịp, vẫn chưa có ca khúc nào thực sự thống trị tuyệt đối trên các bảng xếp hạng âm nhạc hay các thông tin thảo luận của khán giả. Thay vào đó là các cuộc cạnh tranh luân phiên nhau nắm giữ các vị trí top đầu trending giữa các ca sĩ và rapper vốn đã quen mặt với khán giả.

MIN comeback sau 3 năm vắng bóng cùng album đậm tính tự sự cá nhân

Chẳng Phải Tình Đầu Sau Đau Đến Thế - MIN ft. Dangrangto

Đáng chú ý nhất trong “bão nhạc” tháng 10 là sự trở lại của MIN sau hơn 3 năm vắng bóng cùng album Dear Min. Ca khúc Chẳng Phải Tình Đầu Sao Đau Đến Thế nhanh chóng trở thành hiện tượng khi kết hợp khéo léo giữa giai điệu pop-ballad mềm mại và phần rap cảm xúc của Dangrangto. Sự kết hợp hài hoà giữa âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc đã giúp sản phẩm nhanh chóng đạt Top 1 trending YouTube chỉ sau ít ngày phát hành, đánh dấu màn tái xuất ấn tượng của MIN sau thời gian dài im ắng.

Album L2K cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả nhờ sự đầu tư chỉn chu, cá tính âm nhạc rõ nét và phong cách riêng biệt mà Low G kiên định theo đuổi

Một điểm sáng khác là Low G, rapper trẻ nhận được nhiều sự chú ý nhờ album mới mang đậm tinh thần Hip-hop đầu những năm 2000, thể hiện rõ cá tính “real” và chất đường phố đặc trưng của nam rapper. Trong album, ca khúc In Love nổi bật nhất với beat lofi pha trap nhẹ, giai điệu dễ nghe, ca từ mộc mạc và chân thật, khắc hoạ góc nhìn trong sáng của một chàng trai đang yêu. Sự dung hòa giữa âm nhạc 2000s và tinh thần underground giúp In Love nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh, đạt hơn 1,5 triệu lượt xem chỉ sau 9 ngày ra mắt. Cùng với đó, album L2K cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả nhờ sự đầu tư chỉn chu, cá tính âm nhạc rõ nét và phong cách riêng biệt mà Low G kiên định theo đuổi.

RHYDER là cái tên hiếm hoi cho thấy sự tiến bộ rõ rệt sau chương trình thực tế

RHYDER là cái tên hiếm hoi cho thấy sự tiến bộ rõ rệt sau chương trình thực tế. Album TRAP được đầu tư kỹ lưỡng cả về âm thanh lẫn hình ảnh, thể hiện tư duy âm nhạc trưởng thành và định hình rõ phong cách cá nhân. Dự án gồm 10 ca khúc do RHYDER tự sáng tác, phối hợp cùng nhiều producer tên tuổi, khai thác các chủ đề về hành trình trưởng thành, tình yêu và khát vọng của người trẻ. Các track nhạc thể hiện sự đa tài, khả năng ứng kiến của RHYDER. Một số ca khúc như Không Vấn Đề, Sao Băng, Tiếc Cho Em đang có hiệu ứng tốt, dự kiến tạo trend và mang lại thành tích ổn định cho RHYDER.

Pháp Kiều tạo dấu ấn riêng với sản phẩm 3 Bích kết hợp cùng tlinh

Bên cạnh đó, Pháp Kiều cũng tạo dấu ấn riêng với sản phẩm 3 Bích kết hợp cùng tlinh. Ca khúc nổi bật nhờ tinh thần nữ quyền mạnh mẽ, thể hiện góc nhìn của người phụ nữ hiện đại về tình yêu, sự tự chủ và bản lĩnh cá nhân. Phần hình ảnh mang hơi hướng phóng khoáng, thời thượng, kết hợp với âm nhạc cá tính, giúp Pháp Kiều nhanh chóng thu hút sự chú ý. Sau hai tuần phát hành, MV đạt hơn 1,6 triệu lượt xem, viral thành trend cùng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội ngay khi phát hành.

Phùng Khánh Linh gây bất ngờ bởi album phòng thu thứ 3 Giữa Một Vạn Người

Phùng Khánh Linh là cái tên gây bất ngờ bởi album phòng thu thứ 3 Giữa Một Vạn Người. Nữ ca sĩ thực sự đầu tư nghiêm túc, chuyên nghiệp và khả năng sáng tạo âm nhạc táo bạo. Album này đánh dấu bước chuyển mình của cô với dòng nhạc dream pop và thể hiện một sự trưởng thành trong tư duy nghệ thuật, tập trung vào quá trình trải nghiệm và cảm xúc cá nhân.

Ngược lại, WEAN từng gây ấn tượng mạnh với Anh Trai Say Hi lại cho thấy dấu hiệu chững lại trong lần trở lại này. Ca khúc mới Bao Lâu Rồi Em vẫn giữ được chất “dreamy hip-hop” đặc trưng, pha trộn giữa rap và giai điệu bay bổng, nhưng thiếu sự bứt phá cả về ý tưởng lẫn truyền thông. Việc không được quảng bá rộng rãi khiến sản phẩm nhanh chóng bị “trôi” giữa làn sóng ra mắt dày đặc, chỉ đạt hơn 300 nghìn lượt xem sau hơn hai tuần, con số khá khiêm tốn nếu so với sức nóng hậu chương trình.

WEAN comeback không quá ấn tượng

Về phía các Em Xinh, vẫn chưa có nhiều đột phá đáng chú ý. Tiêu biểu là Mỹ Mỹ với album đầu tay Burning Blue, mang hình ảnh gợi cảm và trưởng thành, cùng định hướng âm nhạc được đầu tư chỉn chu. Tuy vậy, dự án vẫn thiếu một bản hit thực sự để giúp cô bật lên giữa thị trường Vpop sôi động. Ca khúc Giản Hạ Thuỷ được đánh giá cao nhờ giai điệu bắt tai, độc đáo, song MV chỉ đạt hơn 110 nghìn lượt xem sau hai tuần.

Album đầu tay của Mỹ Mỹ

Trong khi đó, Rhymastic chọn thời điểm khá nhạy cảm, khi làng rap đang sục sôi bởi loạt rap beef, để trở lại với nhân cách YC. Tuy nhiên, album lần này của anh lại bị đánh giá là hụt hơi. Rhymastic thông báo comeback rầm rộ nhưng hiệu ứng sau mỗi track nhạc chưa như mong đợi. Từ cách xây dựng giai điệu cho đến cách lựa chọn và xử lý ca từ, tất cả đều được nhận xét là thiếu sức nặng và chưa thể tạo dấu ấn mạnh mẽ như phong độ thường thấy của Rhymastic.

Rhymastic thông báo comeback rầm rộ nhưng hiệu ứng sau mỗi track nhạc chưa như mong đợi

Bích Phương cũng góp mặt trong đường đua âm nhạc tháng 10 với ca khúc Thương - sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý khi bị đồn đoán là “thư gửi người tình tin đồn” Tăng Duy Tân. Bài hát mang giai điệu pop pha R&B nhẹ nhàng, kết hợp cùng ca từ tinh tế, đầy tự sự, đúng với phong cách đặc trưng của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, tương tự Rhymastic, sự trở lại lần này của Bích Phương vẫn chưa thật sự thoả mãn kỳ vọng của người hâm mộ, khi Thương được nhận xét là chưa đủ bứt phá về cảm xúc lẫn giai điệu, ca từ kì quặc và trôi ngang, không thể tạo nên một “cú hit” như những sản phẩm đình đám trước đây của cô.

Bích Phương - MV Thương

Bích Phương hụt hơi

Một cái tên khác là OSAD - rapper từng gây sốt với bản rap Người Âm Phủ cũng chật vật trong màn trở lại với album O.O. Thời gian “biến mất” quá lâu khiến công chúng phần nào quên hình ảnh của anh, trong khi album mới cũng không tạo được sức bật truyền thông như mong đợi. So với những gương mặt đang lên như Low G, âm nhạc của OSAD bị nhận xét là đuối sức và thiếu chiều sâu, khó có thể cạnh tranh.

Đại chiến nhạc rap ồn ào và đầy thị phi

Cũng phải kể đến đại chiến nhạc rap vừa qua. Ồn ào bùng nổ khi chương trình Anh Trai Say Hi mùa 2 công bố danh sách với 9 rapper cùng tham gia, làn sóng tranh luận giữa hai luồng quan điểm "giữ chất underground" và "bước ra mainstream" bùng phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mở màn cho "cuộc chiến" này là Dế Choắt - quán quân Rap Việt mùa đầu tiên, khi nam rapper thẳng thắn bày tỏ quan điểm cho rằng nhiều rapper đang mải chạy theo ánh hào quang mainstream mà đánh mất những giá trị tinh thần rap underground.

Màn chỉ trích gay gắt cùng bài diss "đá động" cả làng rap và nhắm thẳng tới toàn bộ huấn luyện viên và thí sinh Rap Việt đã như "châm ngòi nổ" cho hàng loạt phản ứng dây chuyền. Ngay sau đó, nhiều rapper khác như ICD, Hustlang Robber, Phúc Du, MCK, Rhymastic lần lượt lên nhạc, biến cuộc tranh luận thành một "cuộc chiến" đúng nghĩa trong cộng đồng rap Việt.

Mùa nhạc ồ ạt nhưng nhạt

Tính đến hết tháng 10, các MV nổi bật nhất của Vpop 2025 vẫn thuộc hồi đầu năm nay như Bắc Bling - Hòa Minzy hay Dù Cho Tận Thế - Erik. Một số ca khúc thuộc 2 đợt Đại lễ gây sốt như Còn Gì Đẹp Hơn - Nguyễn Hùng, Nỗi Đau Giữa Hòa Bình - Hòa Minzy, Phép Màu - MAYDAYs, Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình - Tùng Dương,... Ngoài ra, một số bản hit từ chương trình thực tế có thể kể đến như Gã Săn Cá, Không Đau Nữa Rồi từ Em Xinh Say Hi hay Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn từ Anh Trai Say Hi. Tuy nhiên, so với 2024, nhạc từ “vũ trụ Say Hi” 2025 chưa thể đạt hiệu ứng bùng nổ như thế. Nửa cuối 2025, chưa có sản phẩm nào đột phá về view, hiệu ứng mạng xã hội.

Điểm nổi bật nhất của nhạc Việt 2025 là chủ đề quê hương đất nước, hướng về Đại lễ

Về “đại chiến rap”, dù tạo được tranh luận rôm rả, nhiều MV view cao như N0L4BL3 của MCK, Orijinn, Thành Draw thì đây vẫn là những bản nhạc xoay vần trong cộng đồng fan Hip-hop. Chủ đề “rap diss” khó để viral trở thành hiện tượng quốc dân, ngoài ra còn chọn lọc đối tượng khán giả tiếp nhận, gây nên nhiều vấn đề liên quan đến chuẩn mực văn hóa - nghệ thuật.

Dù tạo được tranh luận rôm rả, MV view cao như N0L4BL3 của MCK, Orijinn, Thành Draw thì đây vẫn là những bản nhạc xoay vần trong cộng đồng fan Hip-hop

Làn sóng show thực tế tưởng chừng sẽ giúp các nghệ sĩ tiếp nối sức nóng sau chương trình, nhưng thực tế lại cho thấy sự phân hoá rõ rệt về sức bật và định hướng âm nhạc của từng người. Dù bầu không khí âm nhạc sôi động, nhưng chỉ có số ít cái tên thật sự tận dụng được hiệu ứng truyền thông để duy trì hình ảnh trong mắt công chúng. Vẫn chưa có ca khúc nào thực sự bật lên về mặt con số, thành tích. Quanh đi quẩn lại, điểm nổi bật nhất của nhạc Việt 2025 là chủ đề quê hương đất nước, hướng về Đại lễ. Bữa tiệc âm nhạc tháng 10 rộn ràng thanh sắc, nhưng chưa có sản phẩm nào đủ ấn tượng để bùng lên, trở thành hiện tượng mới dịp cuối năm.

Sau giai đoạn bùng nổ của các chương trình thực tế, thị trường âm nhạc Việt đang bước vào chu kỳ “lọc” tự nhiên

Dù bức tranh Vpop 2025 vẫn nhiều màu sắc với loạt sản phẩm ra mắt liên tục, nhưng mặt bằng chung vẫn thiếu một cú hích thật sự để khép lại năm một cách bùng nổ. Giới chuyên môn nhận định, sau giai đoạn bùng nổ của các chương trình thực tế, thị trường âm nhạc Việt đang bước vào chu kỳ “lọc” tự nhiên: chỉ những nghệ sĩ có chiến lược dài hơi, đầu tư bài bản và hiểu rõ khán giả mới có thể trụ vững. Những cú viral ngắn hạn hay sân khấu gây chú ý tạm thời không còn đủ sức giữ chân công chúng. Sự lắng xuống của Vpop nửa cuối năm cũng là tín hiệu cho thấy khán giả đang kỳ vọng nhiều hơn vào những giá trị thật - âm nhạc đủ chiều sâu, cá tính và bản sắc.

Thử thách với các nghệ sĩ

Thêm vào đó, sau những ồn ào gần đây liên quan đến “đại chiến” nhạc rap, cơ quan quản lý đã thực hiện chấn chỉnh các sản phẩm âm nhạc lệch chuẩn văn hoá, dẫn tới việc hàng loạt nghệ sĩ và bài hát bị chỉ mặt nêu tên. Một loạt tác phẩm bị nêu đích danh gồm: Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) với phần biểu diễn ngày 16/10/2025 tại Hà Nội, Pháo với Sự nghiệp chướng, Gducky với Miền mộng mị, CLME (Hoàng Tôn – Andree – Tinle), Andree với Kẹo, Bray – Đạt G với Cao ốc 20, Hiếu Thứ Hai (Trần Minh Hiếu) với Trình, Andree – Bình Gold với Em iu… Những biểu hiện này, theo cơ quan chức năng, không chỉ làm ảnh hưởng thuần phong mỹ tục, thẩm mỹ nghệ thuật và chuẩn mực văn hóa mà còn tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi của giới trẻ, nhóm công chúng chính của thị trường âm nhạc hiện nay.

Cơ quan quản lý đã thực hiện chấn chỉnh các sản phẩm âm nhạc lệch chuẩn văn hoá, dẫn tới việc hàng loạt nghệ sĩ và bài hát bị chỉ mặt nêu tên

Các nghệ sĩ đình đám lập tức có động thái: Pháo ẩn Sự Nghiệp Chướng, G Ducky cho “bay màu” Miền Mộng Mị, SOOBIN phải ẩn ca khúc Luật Anh (thuộc album Bật Nó Lên, hợp tác cùng Andree Right Hand), Rhymastic ẩn các ca khúc trong quá khứ như Vẽ Khói, SS Swag và bản “diss” mới nhất Chưa Từng Cheer Ly. Trước đó, SS Label cũng đã chủ động ẩn MV của Binz như They Said, Thôi Anh Không Chơi, Krazy…

Sự kiện này không chỉ là biến động trong tháng 10, mà còn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với làng rap và thị trường nhạc Việt, buộc các nghệ sĩ phải cân bằng giữa tự do sáng tạo và tuân thủ đề nghị quản lý. Việc ẩn MV không chỉ tác động trực tiếp đến hình ảnh và độ phủ sóng mà còn khiến chiến lược phát hành sản phẩm phải thay đổi: từ cách chọn đề tài, ca từ, hình ảnh, đến phương thức quảng bá trên mạng xã hội và các nền tảng streaming.

Vì vậy, nghệ sĩ phải cân bằng giữa sáng tạo, màu sắc, cá tính riêng và việc tuân thủ các quy chuẩn về nội dung. Nếu quá an toàn, sản phẩm dễ bị “nhạt” và trôi giữ thị trường nhạc Việt sôi động, ngược lại, nếu vi phạm chuẩn mực, nghệ sĩ sẽ phải chịu ảnh hưởng pháp lý và phản ứng truyền thông tiêu cực. Thực tế này tạo ra thử thách mới trong làng nhạc Việt, đồng thời thúc đẩy nghệ sĩ phải đầu tư chỉn chu và kỹ lưỡng hơn trong việc lựa chọn chủ đề, ca từ, âm thanh cho đến cách xây dựng hình ảnh concept cho sản phẩm âm nhạc.