Theo ghi nhận của PV Tiền Phong vào trưa 8/1 tại ấp 7 (xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An), các lực lượng thuộc Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an TPHCM vẫn đang tiếp tục chốt chặn trên nhiều tuyến đường dẫn vào nơi tình nghi đối tượng đang lẩn trốn. Các trinh sát xuyên đêm truy tìm dấu vết hung thủ.