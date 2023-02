Bàng hoàng trước vụ sạt lở đất sau khi sập mỏ than ở Trung Quốc

Thông tin mới nhất từ tờ China Daily, cảnh sát đã bắt giữ những người bị nghi ngờ chịu trách nhiệm về vụ sập mỏ than ngày 22-2.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), vụ sập mỏ than xảy ra vào khoảng 13 giờ (giờ địa phương) tại khu mỏ lộ thiên do Công ty than Tân Tỉnh quản lý. Sau đó, vào khoảng 18 giờ cùng ngày (22-2), lở đất xảy ra ngay khu mỏ vừa sập, khiến công tác tìm kiếm phải tạm dừng mãi cho đến sáng hôm nay.

Khu vực mỏ than bị sập (Ảnh: Weibo)

Lở đất xảy ra ngay khu mỏ vừa sập, khiến công tác tìm kiếm phải tạm dừng mãi cho đến sáng hôm nay (Ảnh: CCTV)

Tân Hoa Xã cho biết khoảng 900 nhân viên cứu hộ với các thiết bị hạng nặng đã có mặt tại hiện trường và công tác cứu hộ được nối lại vào sáng 23-2.

Xe cứu hộ tại hiện trường vụ sập mỏ than lộ thiên ở Khu tự trị Nội Mông ngày 23-2 (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Lực lượng cứu hộ đã được huy động tới hiện trường ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Ngay sau khi có thông tin sập mỏ than, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra lệnh tìm kiếm và giải cứu những người bị mắc kẹt. Ông Tập Cận Bình đã yêu cầu "nỗ lực hết sức trong công tác tìm kiếm cứu nạn" và "đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân cũng như duy trì ổn định xã hội nói chung".

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường kêu gọi điều tra ngay lập tức nguyên nhân vụ tai nạn. Theo tờ báo The Paper (trụ sở ở Thượng Hải), Công ty than Tân Tỉnh bị phạt vào năm ngoái vì vi phạm các quy định về an toàn hầm mỏ.

Thêm nhiều đội cứu hộ được triển khai ở hiện trường tại nạn vào sáng 23-2 (Ảnh: Tân Hoa Xã)

11 đội cứu hộ với 470 người đã được triển khai tới hiện trường (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Giới chức địa phương đã huy động 51 xe tải, 223 lính cứu hỏa và 6 chó cứu hộ từ khắp khu tự trị Nội Mông tới hiện trường. Trong ngày 23-2, 200 người nữa được điều đến hỗ trợ.

Trên mạng xã hội Weibo, một số cư dân mạng cho biết hầu hết những người mất tích là lái xe tải và máy xúc.

Khu tự trị Nội Mông là một trong những khu vực sản xuất than hàng đầu Trung Quốc. Giống các nơi khác ở Trung Quốc, khu vực này sản xuất với tốc độ cao trong năm qua nhằm tăng nguồn cung và ổn định giá nhằm đảm bảo an ninh năng lượng.

Trung Quốc từng chứng kiến một số vụ tai nạn hầm mỏ trong nhiều năm qua. Vào tháng 12-2022, xảy ra vụ sập mỏ vàng dưới lòng đất tại Tân Cương khi có khoảng 40 công nhân đang làm việc. Chỉ có 22 người trong số họ sống sót sau khi tiến hành các hoạt động cứu hộ.

Năm 2021, 20 thợ mỏ đã được cứu sau khi một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây bị ngập nước, trong khi 2 người khác thiệt mạng.

Trong số 367 vụ tai nạn mỏ và 518 trường hợp tử vong được báo cáo ở Trung Quốc vào năm 2022, có tới 168 vụ tai nạn và 245 trường hợp tử vong có liên quan đến mỏ than.