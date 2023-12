Tối 25/12, đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá lần thứ hai, kể từ đầu đông năm nay.

Băng giá phủ kín bề mặt sàn gỗ, cột kèo của khu du lịch trên đỉnh núi.

Băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan tối 25/12.

Cách đây 3 ngày (ngày 22/12), nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt bao trùm miền Bắc, băng giá cũng xuất hiện ở một số khu vực núi cao như Mù Cang Cải (Yên Bái) hay đường lên đỉnh Fansipan (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) ở điểm cao 2.300m so với mực nước biển, đỉnh Lảo Thẩn (xã Y Tý, huyện Bát Xát, Lào Cai cùng một số đỉnh như Ky Quan San, Nhìu Cồ San.

Băng giá hình thành trên đỉnh Fansipan.

Cũng trong ngày 22/12, nhiệt độ nhiều tỉnh, thành ở miền Bắc quan trắc được thấp nhất dưới 10 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống -2,5 độ C, tuy nhiên khu vực này không xuất hiện sương muối, băng giá.

Những ngày qua, miền Bắc liên tiếp đón các đợt không khí lạnh khiến khu vực này chìm sâu trong rét buốt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ ngày mai 26/12, nhiệt độ miền Bắc tăng, rét đậm, rét hại xu hướng giảm dần, ngày nắng. Tuy nhiên, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá cao, khoảng 8 độ C.

Cụ thể, Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Băng giá xuất hiện từ khoảng 20h ngày 25/12 trên đỉnh Fansipan.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, khu Tây Bắc 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, khu Tây Bắc có nơi dưới 16 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Theo chuyên gia cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan, trời sẽ ấm dần lên trong giai đoạn từ 1-5/1/2024. Khoảng 1/1/2024, thời tiết sẽ tạnh ráo ở hầu hết các vùng miền. Từ 6/1/2024, khả năng có một đợt không khí lạnh mạnh tràn về nước ta.

Cây cối cũng bắt đầu phủ bởi lớp băng trắng.

Cơ quan khí tượng dự báo, sang tháng 1/2024, không khí lạnh xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm và số ngày rét đậm, rét hại thấp hơn, ít có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Mưa vừa, mưa to ở Trung và Nam Trung Bộ xu hướng giảm trong thời kỳ đầu tháng 1/2024.