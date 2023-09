Bạn thân tiết lộ Tuấn Dương "sống sót" thế nào với Lucie Nguyễn, cách phân chia tiền nong sau khi có con

Đều nổi tiếng trên MXH và nên duyên từ show hẹn hò, cặp đôi Lucie Nguyễn (Nguyễn Phương Dung, sinh năm 1989) và Tuấn Dương (sinh năm 1998) được cư dân mạng quan tâm. Cách đây không lâu, cặp đôi “chị ơi anh yêu” cũng chào đón thành viên mới là em bé đầu lòng Nami.

Tuấn Dương và Lucie Nguyễn

Mới nhất, Get Lee (Lê Duy Tường) - một người bạn thân thiết của cặp đôi đã có những tiết lộ thêm về câu chuyện của Lucie Nguyễn và Tuấn Dương, từ lúc cả hai bắt đầu yêu nhau đến hiện tại - khi đã có em bé.

Theo đó, người bạn này tiết lộ trước khi đến với Tuấn Dương, Lucie từng gặp gỡ, đi hẹn hò với nhiều người. Tuy nhiên bản thân cô là người rất khó tính, lịch trình dày đặc nên rất khó để có được một mối quan hệ lâu dài. Ngoài ra Lucie cũng có nhiều năm kinh doanh nên mindset, vị trí xã hội và câu chuyện tiền tài sẽ tạo áp lực cho đối phương.

“Chị làm được rất nhiều tiền, chị có cơ ngơi, chị đẹp và chị làm chủ nên tính của chị rất chủ động, quyết liệt nên đôi khi người đàn ông sẽ bị khớp. Họ cảm thấy cô này có nhiều năng lượng về công việc quá. Nên nếu muốn đồng hành với chị thì người đó cũng phải ở level tương đương, giống chị, đủ giỏi” - bạn thân Lucie nói.

Từ quan điểm của mình, người bạn này cũng nói thêm rằng đàn ông cần người phụ nữ trong sáng và ngây thơ hơn, để khi ở bên nhau bớt áp lực hơn. Đó cũng là lý do khiến Lucie Nguyễn độc thân trong thời gian dài như vậy.

Sau đó trong một lần qua nhà Lucie thì Get Lee gặp Tuấn Dương, ban đầu người bạn này tưởng anh chàng là người mẫu cho shop của Lucie, về sau mới biết chàng trai trẻ đã tỏ tình với Lucie. Về phần Dương, anh chàng rất ngại gặp bạn bè của Lucie còn bạn bè của cô nàng thì nhìn là biết anh chàng “phi công” vì mặt rất non.

“Khoảng 6 tháng đầu cả 2 yêu nhau, câu hỏi nhiều nhất là Dương sẽ sống sót thế nào với Lucie. Mình biết rõ Lucie là người rất khó tính, rất quyết đoán và quyết liệt, kỷ luật với bản thân và công việc. Thì bạn nam mới bước chân vào nghề thì làm sao đối mặt được với ‘quái vật’ như vậy?” - người bạn nhận xét.

Bản thân người này ban đầu cũng đánh giá không cao về Tuấn Dương, thậm chí không nghĩ anh chàng sẽ làm được KOL hay việc gì đó nghiêm túc. Nhưng dần dần, Dương đã chứng minh cho mọi người thấy nhận xét này là sai. Anh chàng nhận công việc, làm việc rất nghiêm túc và đúng giờ.

Tuấn Dương biết mình bị mọi người so sánh với Lucie về mọi mặt, anh chàng còn rất trẻ và ham chơi nhưng cũng biết phải lo lắng cho tương lai của gia đình nhỏ. Hiện tại Dương tự mở thương hiệu thời trang riêng, doanh thu hàng tháng lên đến 9 - 10 chữ số, là con số khá lớn so với các bạn trẻ đồng trang lứa.

Về những chuyến du lịch khắp nơi của cặp đôi là do Tuấn Dương lo. Ngoài ra cả 2 còn có một quỹ chung, đóng góp với tỷ lệ 50:50 để xây dựng nhà cửa, lo lắng cho con cái và chuẩn bị cho tương lai của mình.

“Người ngoài nhìn vô sẽ nghĩ Tuấn Dương có phần nào đó thua thiệt so với Lucie nhưng sự thật là không. Tuấn Dương tìm mọi cách để có thể đồng hành với Lucie và mình thấy điều đó. Đó cũng là lý do Lucie thích Dương nhiều như vậy, quyết định tiến đến hôn nhân và bây giờ đã có em bé” - Get Lee nói.

Ngoài ra sau khi Lucie sinh em bé xong, Tuấn Dương gần như cáng đáng toàn bộ việc chăm con. Vì em bé khá nhỏ nên 2 ngày đầu tiên, Lucie không dám bế con vì sợ không chăm được tốt. Hiện tại Tuấn Dương cũng là người chăm em bé chủ yếu.