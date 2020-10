"Bạn gái tin đồn" Đoàn Văn Hậu khác biệt ra sao trong ảnh tự đăng và nhan sắc lúc lên TV?

Nếu theo dõi đường đua Hoa hậu Việt Nam 2020 từ đầu đến giờ, hẳn nhiều người đều biết Doãn Hải My là một trong những thí sinh được dân tình chú ý nhất nhì. Cô nàng không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, profile Văn hay đàn giỏi mà còn nhận về sự quan tâm với tin đồn hẹn hò bí mật cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

Với ngần ấy lý do, chuyện nhất cử nhất động của Hải My đều khiến dân mạng để mặt cũng là điều dễ hiểu. Mới đây, khi gái xinh tự đăng ảnh tại đêm Bán kết lên Instagram, nhan sắc của cô nàng lại tiếp tục được so sánh với hình ảnh lúc lên tivi.

Không khó để nhận thấy khuôn mặt của Hải My trong ảnh tự đăng thon gọn hơn nhiều, nhan sắc và khí chất cũng hơn hẳn vài phần. Tuy nhiên điều này khá dễ hiểu khi lúc lên tivi, chẳng riêng cô nàng mà tất cả mọi người đều không được tự chọn góc máy quay.

Ngoài ra ảnh tự đăng và hình BTC chụp của "bạn gái tin đồn" Đoàn Văn Hậu cũng được đặt lên so sánh. Ở cán cân này, dường như ít có sự khác biệt hơn nhưng hình BTC chụp vẫn kém sắc sảo và ít thon gọn. Đúng là với hội con gái, ảnh tự đăng vẫn luôn "da best" nhỉ?

Ảnh tự đăng và hình BTC chụp của Doãn Hải My

Những hình ảnh khác của Doãn Hải My tại đêm bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020

Ảnh: Tổng hợp