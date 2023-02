"Bạn gái cũ chính là người dạy chồng tôi biết bóc tôm khi ăn, xách hộ túi khi ra ngoài"

Có thể người ấy cũng lần đầu tiên biết yêu một người

Dạo trước, trên MXH có lan truyền một câu nói: "Việc anh không để ý đến tiểu tiết đã khiến sự dịu dàng nơi em dần biến mất".

Bên dưới các topic, nhiều người bắt đầu bới móc những cái gọi là "tiểu tiết", thậm chí còn đặt ra tiêu chuẩn cho những "tiểu tiết" ấy: Bất kể lúc nào, bạn trai cũng phải trả lời tin nhắn trong vài giây, bạn trai phải chủ động nhận ra lỗi lầm của mình, khi gọi điện phải chờ bạn gái cúp máy trước, phải hiểu ngụ ý của bạn gái nhanh chóng, rep tin nhắn không được rep một câu, tặng quà không cần chờ bạn gái mở lời, phải chú ý đến giọng điệu, thậm chí đến từng dấu câu của bạn gái, đi đường phải để bạn gái đi bên trong, xuống xe phải mở cửa xe cho bạn gái…

Về phần mình, nhiều chàng trai cũng bức xúc kêu gào: "Tôi gần như phát điên vì những chi tiết đó, đôi khi tôi không biết mình đã làm gì hay nói gì sai và thế là hai đứa lại cãi nhau".

Chúng ta đều biết tình yêu cần phải có phép thử, nhưng một khi phép thử quá trớn, những tiểu tiết sẽ trở thành áp lực vô tận.

Tôi nhớ mình từng nghe một cô gái nói câu rất đau lòng: "Tôi rất biết ơn bạn gái cũ của chồng. Chính cô ấy đã dạy chồng tôi biết xách túi cho tôi mỗi khi ra ngoài, bóc tôm cho tôi khi đi ăn, mang áo khoác cho tôi khi đi mua sắm. Tôi biết ơn cô ấy đã dạy chồng tôi tất cả những điều lãng mạn và cái gọi là chi tiết, để giờ đây tôi có được một người đàn ông hoàn hảo như vậy".

Mặc dù tôi rất ghen tị với cô gái này, nhưng tôi cũng cảm thấy tiếc cho người bạn gái cũ vô danh kia.

Có người nói tình yêu vốn là chuyện người xưa trồng cây, người nay hưởng bóng mát. Những tiểu tiết mà người ấy học được, rất có thể, đều là do một cô gái đã dùng thanh xuân của mình để đổi lấy.

Thử hỏi, nếu bạn trai của bạn không phải trai đểu thì người ấy lấy đâu ra nhiều kinh nghiệm như thế? Nếu bạn không sẵn sàng cùng người ấy trưởng thành, không sẵn sàng dạy người ấy cách yêu, vậy thì thật đáng tiếc, rất có thể đây cũng là lần đầu tiên người ấy thử yêu một người. Người ấy có thể không thực sự hiểu những "tiểu tiết" mà bạn muốn.

Tình yêu vốn dĩ là cho đi nhận lại, thấu hiểu lẫn nhau và thay đổi vì nhau. Nếu bạn không nói gì cũng không làm gì, làm sao người ấy hiểu được điều bạn muốn, suy nghĩ bạn muốn biểu đạt?

Tình yêu có rất nhiều kiểu, không cần phải ngưỡng mộ người khác

Tuy rằng có câu, tiểu tiết quyết định thành bại, nhưng xưa nay không ai nói tiểu tiết quyết định ái tình. Suy cho cùng, trên đời này không có 2 chiếc lá nào giống hệt nhau. Mỗi người trong số chúng ta là một cá nhân khác nhau và chúng ta yêu đương cũng theo những cách khác nhau. Dù có thể người ấy không hành động như hình mẫu lý tưởng bạn vẫn thường mơ mộng nhưng bạn phải tin rằng người ấy vẫn đang cố gắng hết sức để yêu bạn.

Tôi từng xem được một đoạn video. Đoạn video ghi lại tâm sự của một cô gái luôn cảm thấy ghen tị với bạn thân mình. Bởi vì bạn trai của người bạn thân không chỉ dịu dàng, ân cần mà còn luôn biết để ý đến từng chi tiết nhỏ. Ví dụ, khi ăn, người bạn trai ấy sẽ gắp thịt cho bạn thân cô gái. Ví dụ, người bạn trai ấy luôn dễ dàng phát hiện ra việc bạn thân cô gái đang giận dỗi.

So sánh với bạn trai của bạn thân, cô gái thấy bạn trai của mình cực kỳ vô tâm. Bởi vì lý do này, để thử xem bạn trai có thực sự yêu mình hay không, lúc đi ăn ở ngoài, cô gái đã cố tình nói to rằng món chả cá hôm nay rất ngon. Kết quả, bạn trai cô đã ăn hết sạch cả đĩa chả cá mà không nói một lời. Sau khi ăn xong, anh này còn tấm tắc: "Chà, ngon thật!".

Lần này, cô gái rất tức giận. Sau khi trở về nhà, cô đã bơ luôn bạn trai của mình. Thế nhưng bạn trai cô dường như chẳng để tâm đến điều này, cả buổi chiều anh mày mò trong bếp làm gì đó mà chẳng hỏi han cô một câu.

Cô gái thầm nghĩ: "Anh ấy nhất định đã hết yêu mình rồi. Không nhường đồ ăn ngon cho mình thì thôi, giờ còn chẳng buồn chủ động dỗ mình".

Mọi chuyện cứ vậy cho đến bữa tối, bạn trai cô gái bất ngờ bưng ra một đĩa chả cá mày mò làm cả chiều. Anh nói cô: "Không phải trưa nay lúc đi ăn em khen món này ngon sao? Anh nhớ lần trước ăn ở ngoài em bị đau bụng, sợ đồ ở ngoài không vệ sinh nên anh thử ăn nhiều nhiều để xem nó có nguyên liệu gì rồi về tự nấu cho an toàn".

Nghe bạn trai nói xong, cô gái cảm thấy vô cùng xúc động. Cô nhớ lại lần trước đi ăn, cô cúi đầu nhặt đồ bị rơi dưới gầm bàn, bạn trai cũng vô thức lấy tay chắn cạnh bàn giúp cô. Lúc này cô mới hiểu rằng không phải bạn trai không yêu cô mà anh đang yêu cô theo cách của riêng anh.

Tiểu tiết, bản thân nó không có định nghĩa tuyệt đối, mỗi người yêu bạn theo một cách khác nhau. Nếu chúng ta cứ giới hạn tiểu tiết bằng tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn kia, vậy tôi muốn nói bạn rằng: Người quá chú ý đến tiểu tiết sẽ không bao giờ thấy mình được yêu.

Tiểu tiết rất quan trọng nhưng không phải yếu tố duy nhất

2 ngày trước, một đồng nghiệp trong công ty đã phàn nàn với chúng tôi rằng gần đây cậu ta như phát điên vì bạn gái. Bạn gái cậu ta ngày nào cũng bắt cậu ta xem Chân Hoàn Truyện, xem xong còn phải viết một đoạn cảm nghĩ.

"Phim đấy thực sự khó hiểu. Nếu vài phút đầu xem không cẩn thận là những tập sau không hiểu nổi cốt truyện là gì luôn. Phim gì mà tình tiết tính theo phút, không dám bỏ phút nào vì sợ lỡ mất nội dung quan trọng".

Lần đầu nghe đồng nghiệp kể khổ, tất cả chúng tôi đều thấy buồn cười. Nhưng những gì cậu ta nói sau đó lại khiến chúng tôi bất giác thấy thương.

"Không biết bạn gái tôi học được ở đâu, ngày nào cũng nói chuyện yêu là phải để ý chi tiết, yêu phải xuất phát từ những tiểu tiết nhỏ nhất. Bắt xem Chân Hoàn Truyện đã đành, còn bắt tôi đoán tâm trạng của cô ấy thông qua ngữ điệu, biểu cảm gương mặt. Đụng tí là giận dỗi, không cho tôi biết lý do vì sao, dỗ cũng không dỗ được.

Giờ tôi cứ nghe thấy mấy chữ 'chi tiết', 'tiểu tiết' là sợ run hết cả người. Đàn ông đàn ang như tôi làm sao hiểu mấy cái đó. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, thậm chí còn nghĩ đến chuyện chia tay để giải thoát cho mình rồi đây".

Chúng tôi chơi thân với cậu ta nên biết cậu ta tuy hơi vụng nhưng rất yêu bạn gái. Cậu ta sẵn sàng nhịn ăn, nhịn uống để mua quà cho bạn gái. Mỗi lần cả hai cãi nhau, cậu ta cũng luôn là người xin lỗi trước. Dù có thể cậu ta không được lãng mạn nhưng ngay từ lúc bắt đầu xác định mối quan hệ với bạn gái hiện tại, cậu ta đã tính đến tương lai xa rồi. Cậu ta nói muốn chia tay có lẽ là do thực sự sợ những yêu cầu về "tiểu tiết" của bạn gái.

Bởi thế mới nói, con người sống ở đời thực tế một chút vẫn hơn.

Chúng ta buộc phải ý thức được rằng mỗi người là một cá thể riêng biệt và bạn không thể bắt một người yêu bạn theo cách mà bạn muốn. Đã ở bên nhau thì phải học cách tin tưởng đối phương. Hãy tin rằng người ấy yêu bạn và đang cố gắng yêu bạn theo cách riêng của người ấy.

Yêu qua từng chi tiết thì cũng quan trọng đấy nhưng nó chắc chắn không phải yếu tố duy nhất trong một mối quan hệ.

Kết

Tôi muốn nói với tất cả các cô gái rằng đừng quá chú ý đến tiểu tiết, quá theo đuổi tiểu tiết sẽ chỉ khiến mối quan hệ của bạn ngày càng trở nên mong manh. Dù là đàn ông sức dài vai rộng ngoài xã hội thì trong tình yêu, họ cũng như bạn, cũng có rất nhiều thứ phải học. Người ấy sẵn sàng thỏa hiệp vì bạn, sẵn sàng thử mọi cách để yêu bạn, đó chính là sự chân thành lớn nhất đối với tình yêu của cả hai.

Tình yêu vốn đến từ hai phía. Bạn không thể một mực đòi hỏi người khác phải là hình mẫu lý tưởng của mình, bắt họ thay đổi vì bạn một cách tuyệt đối.

Bớt đọc ngôn tình lại và trân trọng người đang ở trước mặt bạn.

Chỉ cần bạn yêu người ấy và người ấy yêu bạn, vậy là đủ rồi.

Nguồn: QQ