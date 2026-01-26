Bận bịu dịp Tết, đừng quên lịch tiêm chủng của con

Ảnh minh họa: Aflo Images

Việc dọn dẹp nhà cửa, mua sắm, thăm hỏi người thân hay những chuyến đi xa dễ khiến nhiều phụ huynh vô tình trì hoãn các mốc chăm sóc sức khỏe định kỳ cho trẻ, trong đó có tiêm chủng. Trong thời điểm này, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) khuyến cáo các bậc cha mẹ đừng quên: tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch vẫn là biện pháp hiệu quả, bền vững và tiết kiệm nhất để bảo vệ trẻ khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đặc biệt trong những giai đoạn môi trường và điều kiện sinh hoạt có nhiều biến động dịp năm hết Tết đến.

UNICEF nhấn mạnh rằng vaccine giúp cơ thể trẻ tạo miễn dịch chủ động, phòng ngừa nhiều bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan nhanh và gây biến chứng nặng như bạch hầu, ho gà, uốn ván, sởi, viêm gan B, viêm não Nhật Bản hay bại liệt. Việc tiêm đủ mũi, đúng thời điểm không chỉ bảo vệ từng cá nhân trẻ mà còn góp phần hình thành miễn dịch cộng đồng, giảm nguy cơ bùng phát dịch.

Trong dịp Tết, trẻ thường có nhiều hoạt động ngoài trời, di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với đông người hơn bình thường. Đây là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh, đặc biệt với những trẻ chưa được tiêm đủ mũi theo lịch. UNICEF khuyến cáo, việc trì hoãn hoặc bỏ lỡ các mũi tiêm có thể khiến “khoảng trống miễn dịch” xuất hiện, làm trẻ dễ mắc bệnh hơn khi môi trường xung quanh thay đổi.

UNICEF cũng lưu ý rằng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai như mưa lũ, rét đậm, hạn hán hay ngập úng có thể làm gián đoạn sinh hoạt, vệ sinh môi trường và dịch vụ y tế tại nhiều địa phương. Những điều kiện này tạo thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm bùng phát, đặc biệt ở trẻ nhỏ - nhóm đối tượng có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện.

Trong những tình huống đó, trẻ đã được tiêm chủng đầy đủ sẽ có khả năng chống đỡ tốt hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng. Một điểm đáng mừng, theo UNICEF, các loại vaccine trong Chương trình Tiêm chủng Mở rộng tại Việt Nam đều được cung cấp miễn phí cho trẻ em. Đây là nỗ lực lớn của Nhà nước và các tổ chức quốc tế nhằm bảo đảm mọi trẻ em, không phân biệt điều kiện kinh tế hay nơi sinh sống, đều có cơ hội được bảo vệ trước các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Tuy nhiên, vaccine chỉ phát huy hiệu quả tối ưu khi trẻ được tiêm đúng lịch và đủ liều. Việc quên lịch, trì hoãn mũi tiêm sau Tết hoặc chờ “tiện lúc rảnh” có thể khiến trẻ bỏ lỡ giai đoạn vàng để tạo miễn dịch.

Theo đó, cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần chủ động kiểm tra sổ tiêm chủng, nhắc lịch các mũi tiêm trước và trong dịp Tết. Nếu gia đình có kế hoạch đi xa, việc sắp xếp tiêm sớm hơn hoặc liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn là điều cần thiết.

Cha mẹ cần hiểu rằng tiêm chủng không chỉ là trách nhiệm với con mình, mà còn là hành động góp phần bảo vệ cộng đồng, đặc biệt là những trẻ em có sức khỏe yếu hoặc chưa đủ điều kiện tiêm phòng.

Tết là thời điểm của sum vầy và khởi đầu mới, nhưng cũng là lúc sức khỏe trẻ em cần được quan tâm hơn bao giờ hết. Việc duy trì lịch tiêm chủng đầy đủ, đúng hẹn chính là món quà thiết thực và lâu dài nhất mà cha mẹ có thể dành cho con.

Bận rộn đến đâu, hãy dành thời gian kiểm tra lịch tiêm chủng của trẻ. Một mũi tiêm đúng lúc hôm nay có thể giúp con tránh được những căn bệnh nguy hiểm trong tương lai.