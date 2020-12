Bài mới Cry For Me của TWICE gây sốt nhưng Nayeon thẳng thừng tiết lộ sẽ không có MV, netizen bán tín bán nghi vì sợ bị lừa

Sau khi "đánh úp" fan bằng sân khấu Cry For Me tại lễ trao giải MAMA 2020, TWICE đã quyết định phát hành ca khúc vào 18/12 vì nhận được phản hồi tích cực của công chúng. Thế nhưng trong lúc fandom ONCE háo hức mong chờ, chị cả Nayeon bất ngờ "tạt gáo nước lạnh" khi thông báo qua livestream rằng ca khúc Cry For Me sẽ không có MV.

Điều này khiến ai nấy chưng hửng vì trước thềm ra nhạc, JYP đã tung concept film đầy ma mị cùng ảnh teaser đẹp long lanh của các thành viên. Nếu chỉ tung phiên bản nhạc số thì công ty cần gì nhọc công đầu tư chỉn chu như vậy, do đó chia sẻ của Nayeon khiến nhiều người bán tín bán nghi, cho rằng nữ idol "troll" fan chứ không dám tin 100% lời nói của cô là sự thật.

TWICE - Cry For Me Concept Film: &

JYP đã giới thiệu ảnh teaser của 6 trong 9 thành viên là Mina...

Momo...

Dahyun...

Jihyo...

Sana...

... và Tzuyu, nếu chỉ tung nhạc số thì cần gì nhọc công đến vậy?

TWICE còn để lại niềm tiếc nuối vô bờ nếu không phát hành MV Cry For Me. Màn trình diễn của họ tại MAMA 2020 xuất thần đến nỗi trở thành video được xem nhiều nhất sau đêm trao giải.

Xem sân khấu chưa đã, từ fan cho đến non-fan đều "hóng" MV để tận hưởng trọn vẹn giai điệu bắt tai và nhan sắc long lanh của các cô gái. Có MV sẽ giúp ca khúc Cry For Me gây hiệu ứng tốt hơn, tạo cơ hội để TWICE bùng nổ, lội ngược dòng sau 1 năm không thành công như mong đợi.

Cry For Me - TWICE (MAMA 2020)

Kết quả là đa số cư dân mạng chọn… không tin Nayeon. Họ không quên chỉ ra rằng nữ idol từng nói Cry For Me chỉ là sản phẩm tặng fan, thế nhưng cuối cùng bài hát vẫn được phát hành.

Tuy nhiên cũng có người cho rằng nhiều khả năng chị cả TWICE nói thật vì Jeongyeon vẫn đang tạm ngừng hoạt động, rất có thể nhóm nữ nhà JYP không muốn quay MV với đội hình thiếu thành viên. Tranh cãi tới lui, để biết MV Cry For Me có tồn tại hay không, cứ đợi đến ngày 18/12 là rõ!

Nayeon từng "troll" fan 1 lần nên ai nấy bán tín bán nghi

Netizen bình luận:

- Đây cũng là cô gái đã nói Cry For Me sẽ không phát hành nhạc số đấy ạ. ONCE có thể tin bất kỳ ai trừ Im Nayeon.

- Nhiều khi chẳng hiểu JYP bị ngược hay sao ấy. Bài đấy khá là hay, vừa biểu diễn trên MAMA mà đã lọt top tìm kiếm bên Hàn rồi, mình tin nếu tung MV sẽ có thành tích tốt hơn mấy lần comeback trước. Vậy mà JYP không tung MV, thế quay teaser làm gì?

- Chắc cú lừa chứ ai rảnh quay nguyên cái đó xong không làm nốt cái MV.

- Đó, mình đã nghi rồi, thông báo phát hành nhạc số rồi thả thính concept film nhưng không hề đả động đến MV. Nhưng cũng đừng buồn vì dù sao Jeongyeon đang phải dừng hoạt động. Không ai muốn 1 cái MV mà không đủ 9 người đúng không, phải đợi cô ấy chứ.

- Tôi tưởng ai nói thì tôi còn tin, chứ Im Nayeon nói mà tin là dở rồi.

- Không phải hoang mang vì không có MV, mà là hoang mang vì có nên tin chị ta không đó.

- Concept film quay sơ sài gì đâu, nên nghĩ không có MV.

