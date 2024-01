Bài kiểm tra 10 giây có thể dự báo tuổi thọ: Nguy cơ tử vong sớm tăng gần gấp đôi khi thực hiện thất bại

Một nghiên cứu do nhóm các nhà nghiên cứu tại Phòng khám Y học thể thao CLINMEX ở Brazil, được công bố trên Tạp chí The British Jornal of Sports Medicine chỉ ra rằng những người không thể đứng bằng một chân trong 10 giây có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn.

Cụ thể, nghiên cứu được tiến hành kéo dài 11 năm (2009 - 2020) trên 1702 người có độ tuổi từ 50 - 75 ở Brazil và 68% là nam giới. Những người tham gia đã thực hiện các bài kiểm tra sức khỏe khác nhau, bao gồm cả việc đứng bằng một chân trong 10 giây.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng tiến hành thu thập dữ liệu về cân nặng, số đo vòng eo, huyết áp và bệnh sử của người tham gia để chắc chắn rằng những người tham gia không mắc bệnh lý đặc biệt gây ảnh hưởng đến khả năng giữ thăng bằng.

Ảnh minh họa.

Kết quả của cuộc nghiên cứu cho thấy, 1/5 số người tham gia nghiên cứu không vượt qua bài kiểm tra đứng thăng bằng trên một chân.

Tỷ lệ những người không thể đứng thăng bằng trên một chân tăng dần theo độ tuổi: chỉ 5% ở nhóm tuổi 51 - 55, 8% ở độ tuổi 56 - 60; 18% ở độ tuổi 61 - 65; và 37% ở độ tuổi 66 - 70.

Khoảng 54% những người từ 71 - 75 tuổi không thể đứng thăng bằng trên một chân. Trong vòng 7 năm, có 123 người đã tử vong, trong đó số người tử vong do ung thư chiếm 32%; bệnh tim mạch chiếm 30%; bệnh đường hô hấp chiếm 9%; và biến chứng do COVID-19 chiếm 7%.

Sau khi cân đối các yếu tố như tuổi tác, giới tính, chỉ số BMI, tiền sử bệnh tim, tăng huyết áp, tiểu đường và cholesterol cao, các nhà nghiên cứu nhận thấy những người tham gia không đạt trong bài kiểm tra thăng bằng có nguy cơ tử vong trong vòng 10 năm tới cao hơn gấp 1,84 lần.

Nhóm này cũng có tỷ lệ mắc bệnh béo phì, tim mạch, cao huyết áp, mỡ máu và tiểu đường cao hơn.

Tác giả của nghiên cứu, Tiến sĩ Claudio Gil Araujo, bác sĩ thể dục thể thao và thể dục, đồng thời là giám đốc nghiên cứu tại Phòng khám Y học Thể thao CLINIMEX, bổ sung: "Lão hóa có liên quan đến sự suy giảm về thể chất cũng như ảnh hưởng tới sức mạnh cơ bắp, khả năng giữ thăng bằng của cơ thể. Điều này cũng khiến người cao tuổi dễ bị chấn thương do té ngã hơn, từ đó gây ảnh hưởng tới sức khỏe”.

Các tác giả của nghiên cứu đề xuất bài kiểm tra đứng một chân trong vòng 10 giây sẽ được thêm vào các cuộc kiểm tra sức khỏe nhằm dự đoán tuổi thọ của các bệnh nhân.

Tiến sĩ Araujo nói thêm: “Tin tốt là mọi người có thể cải thiện khả năng giữ thăng bằng cũng như tình trạng sức khỏe bằng cách tập luyện, dù chỉ một vài phút mỗi ngày. Tất cả đều có lợi cho sức khỏe tổng thể”.