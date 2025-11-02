Bãi cát đỏ màu máu: Không ảnh hé lộ tình trạng kinh hoàng diễn ra ở Sudan

Nhìn từ không gian, những bãi cát đẫm máu phơi bày cuộc thảm sát hàng chục nghìn người ở Sudan. Máu có thể nhìn thấy từ không ảnh khi xác chết chất đống sau một cuộc thảm sát chưa từng có trong thời gian gần đây, theo NBC News.

Lực lượng RSF đã giao tranh với quân đội chính quy từ tháng 4/2023, và chiếm được El-Fasher vào Chủ nhật, đẩy lùi quân đội ra khỏi thành trì cuối cùng ở khu vực phía tây Darfur sau 18 tháng bị bao vây.

Kể từ khi thành phố thất thủ, đã xuất hiện các báo cáo về các vụ hành quyết, bạo lực, tấn công nhân và cướp bóc… trong khi thông tin liên lạc phần lớn vẫn bị cắt đứt.

CBS News ngày 31/10 dẫn hình ảnh vệ tinh từ Trung tâm Nghiên cứu Nhân đạo (HRL) thuộc Trường Y tế Công cộng Yale cho thấy những cụm thi thể bị chất đống và máu nhuộm đỏ vùng đất xung quanh tại thành phố El Fasher, Darfur, Sudan.

Phòng nghiên cứu đã xác định được ít nhất 31 cụm vật thể giống với thi thể người từ thứ Hai đến thứ Sáu, tại các khu dân cư, khuôn viên trường đại học và các địa điểm quân sự.

RSF cho biết hôm thứ Năm rằng họ đã bắt giữ một số chiến binh bị cáo buộc lạm dụng trong quá trình bắt giữ El-Fasher, và thủ lĩnh nhóm bán quân sự Mohamed Hamdan Daglo đã cam kết sẽ chịu trách nhiệm đối với "bất kỳ ai phạm sai lầm".

Việc chiếm được El-Fasher đã trao cho RSF toàn quyền kiểm soát cả 5 thủ phủ bang ở Darfur, trên thực tế đã chia cắt Sudan theo trục đông-tây, với quân đội kiểm soát phía bắc, phía đông và trung tâm.

Các quan chức Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng bạo lực hiện đang lan sang khu vực Kordofan lân cận, với các báo cáo xuất hiện về "những hành động tàn bạo quy mô lớn" do RSF gây ra.

Hầu hết 250.000 người ở el-Fasher, miền tây Sudan, đã bị mắc kẹt khi các chiến binh RSF tràn vào khắp thành phố. Các chuyên gia ước tính hàng chục nghìn người đã thiệt mạng trong tuần qua.

Hiện các ước tính về số người thiệt mạng rất khác nhau, nhưng tính đến tháng 5, Liên Hợp Quốc cho biết đã có 40.000 người thiệt mạng. Con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

(Theo CBS News, NBC)