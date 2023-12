Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư kéo chất lượng phim Trung Quốc xuống cấp

Mới đây, nhìn lại một năm của ngành phim ảnh Trung Quốc, trang Sina đã có bài viết phân tích lý do nhiều tác phẩm truyền hình ra mắt nhưng không gây tiếng vang, lại tạo nhiều tranh cãi về diễn xuất nội dung. Trong đó, những bộ phim có chất lượng thấp tập trung chủ yếu ở thể loại ngôn tình, với dàn diễn viên thần tượng đang hot hiện tại như Bạch Lộc, Lưu Vũ Ninh, Triệu Lộ Tư, Cúc Tịnh Y.

Theo Sina , việc o bế, lăng xê các diễn viên thần tượng chưa qua đào tạo, đang tạo nên những vấn đề về cách diễn, hiện tượng tranh giành phiên vị (vị trí trên poster, độ quan trọng trong phim) và các tranh cãi ngoài lề.

Hiện trạng đáng báo động

Theo Sina , với sự phát triển mạnh mẽ của các trang mạng xã hội như Douyin (Tiktok Trung Quốc), Tiểu Hồng Thư, Bilibili , ngày càng có nhiều ngôi sao mạng được ra đời, nổi lên từ những xu hướng (trend) nhất thời. Bạch Lộc , Lưu Vũ Ninh, Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ đại diện cho các ngôi sao mạng với lượt theo dõi hàng chục triệu, thậm chí vượt qua nhiều diễn viên đàn chị, đàn anh trong giới. Trong khi đó, Cúc Tịnh Y, Ngô Tuyên Nghi, Vương Nhất Bác... lại là đại biểu của các ca sĩ thần tượng lấn sân sang diễn xuất.

Các hot boy, hot girl mạng xã hội như Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư , Vương Hạc Đệ vừa bước chân vào giới giải trí đã liên tiếp được giao vai chính.

Tuy nhiên, do không được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu về diễn xuất, khả năng thể hiện trên màn ảnh của họ còn gây nhiều tranh cãi.



Trong năm 2023, Bạch Lộc liên tiếp ra mắt ba bộ phim là Trường nguyệt tẫn minh, Dĩ ái vi doanh và Ninh An như mộng . Tuy nhiên, diễn xuất rập khuôn, biểu cảm quá lố, khoa trương, thể hiện cảm xúc bằng cách cử động cơ miệng, gào thét của Bạch Lộc mới là điều khiến khán giả bàn luận nhiều nhất. Thậm chí, cô khiến các nhân vật chính diện của mình có biểu cảm như "tiểu nhân đắc chí", đóng vai chính mà giống phản diện. Do đó, cô trở thành lý do lớn khiến nhiều khán giả từ bỏ phim.

Lưu Vũ Ninh cũng sụp đổ danh tiếng trong năm 2023. Anh vốn xuất thân là ngôi sao mạng xã hội, thường livestream trò chuyện với người hâm mộ và trổ tài ca hát. Sau khi có nhiều người hâm mộ, Lưu Vũ Ninh dần được tham gia thể hiện nhạc phim, rồi chuyển sang diễn xuất. Vai diễn duy nhất có đánh giá tốt của Lưu Vũ Ninh là nam phụ trong Trường Ca hành . Sau đó, anh được các nhà sản xuất o bế hết mực, đảm nhận nhiều vai chính.

Mới đây, Lưu Vũ Ninh đóng vai nam chính trong Nhất niệm quan sơn , hợp tác cùng đàn chị Lưu Thi Thi . Tuy nhiên, diễn xuất cực tệ, ngoại hình kém đẹp, biểu cảm bị ví như người máy AI của Lưu Vũ Ninh trở thành đề tài gây tranh cãi, cũng khiến những danh tiếng tốt anh tích lũy được từ trước sụp đổ.

Một ngôi sao khác, bị đánh giá "nữ hoàng phim rác mới", vì diễn xuất kém, thường xuyên kéo tụt chất lượng của các dự án mà mình tham gia là Triệu Lộ Tư. Các phim của Triệu Lộ Tư hiếm khi có điểm chất lượng cao. Nữ diễn viên bị đánh giá diễn xuất non nớt, áp dụng một cách diễn cho tất cả nhân vật. Giọng thoại trẻ con, các diễn xuất giả ngây ngô nũng nịu của cô gây khó chịu cho người xem.

Cúc Tịnh Y, Ngô Tuyên Nghi, Vương Nhất Bác, Ngu Thư Hân, Dương Siêu Việt ... cũng là ca sĩ thần tượng bị chê về diễn xuất, song lại nhận được sự nâng đỡ của các nhà sản xuất, thường xuyên được nhận vai chính, trong các dự án có chi phí sản xuất lớn.

Giới giải trí Hoa ngữ đang lăng xê dàn diễn viên thần tượng có kỹ năng diễn xuất kém. Trong ảnh, Dương Siêu Việt nổi lên từ cuộc thi âm nhạc, được đóng chính nhiều phim nhưng thành tích bết bát.

Theo Sina , lý do các ngôi sao trên được chọn là họ đem lại nguồn lợi ngay tức thì. Với xuất thân là ngôi sao mạng xã hội, hoặc ca sĩ thần tượng, họ có lượng người hâm mộ hùng hậu.



Mỗi hành động, trạng thái của các minh tinh trên đều tạo hiệu ứng mạnh mẽ, được hàng chục triệu người bàn luận, nhờ đó góp phần giúp dự án được biết tới nhiều hơn. Chọn các nghệ sĩ trên là cách đơn giản, nhanh chóng nhất để dự án phim trở nên hot, thu hút đầu tư hơn.

Những hệ lụy kéo dài

Tuy nhiên, do không nhận được sự đào tạo chỉn chu, kỹ lưỡng đã ngay lập tức cầm được kịch bản nhân vật chính, hầu hết ngôi sao trên đều có diễn xuất ở mức trung bình kém. Đồng thời, họ dường như đang thể hiện chính bản thân trên màn ảnh, thay vì hóa thân vào nhân vật.

Triệu Lộ Tư vốn là hot girl mạng, hiện tại cô được nền tảng Tencent Video đầu tư lăng xê, liên tiếp đóng vai chính nhiều dự án lớn của mạng trực tuyến này. Triệu Lộ Tư được gọi là "Công chúa Tencent".

Theo Sina , phong cách diễn của Triệu Lộ Tư đáng yêu, tự nhiên, tương tác với bạn diễn tốt, do đó phim cô đóng khá đơn giản, dễ chịu, dễ xem. Triệu Lộ Tư chuyên trị dòng phim giải trí, không đặt nặng về diễn xuất, tâm lý nhân vật, thậm chí kịch bản có phần ảo tưởng, "không cần não". Ngược lại, khi đóng các nhân vật có tính cách mạnh mẽ như trong Thả thí thiên hạ (Tranh thiên hạ) , hay cô gái có xuất thân khốn khổ, vươn lên trong nghề y như Hậu lãng , Triệu Lộ Tư ngay lập tức lộ điểm yếu diễn xuất.

Trường hợp của Triệu Lộ Tư cũng giống Bạch Lộc, Ngu Thư Hân, Cúc Tịnh Y, Lưu Vũ Ninh... những ngôi sao có diễn xuất hạn chế, chỉ an toàn trong một dạng vai nhất định. Bởi vậy, khi thể hiện các vai diễn khác nhau, họ thường bị chê vì đang diễn chính mình, không hiểu được bối cảnh, nội tâm nhân vật, hay chỉ diễn được mặt ngoài, khóc cười một cách máy móc.

Diễn xuất kém khiến họ thường xuyên tạo ra các tác phẩm có chất lượng thấp. Đó cũng là lý do, dù đóng chính nhiều phim, song không có ai trong số các ngôi sao trên nhận được đề cử giải thưởng diễn xuất chính thống.

Diễn xuất kém cỏi của các ngôi sao trẻ tạo nên nhiều bộ phim thảm họa trong năm 2023. Bạch Lộc ra mắt 3 phim nhưng diễn xuất ngày càng đi xuống.

Mặt khác, việc được lăng xê quá mức giúp các ngôi sao trên nhận được vô số dự án. Mỗi năm, Triệu Lộ Tư tham gia khoảng 3 phim.



Năm 2023, Bạch Lộc xuất hiện trong 6 tác phẩm khác nhau. Đóng phim liên tục khiến họ chưa kịp thoát vai, mang luôn cảm xúc, hình tượng, cách diễn từ nhân vật này sang vai diễn khác. Khán giả thường xuyên bắt gặp sự trùng lặp phong cách diễn của các ngôi sao kể trên.

Đồng thời, màn ảnh Hoa ngữ cũng gặp phải tình trạng một nhóm ngôi sao nổi danh thường xuyên bắt cặp đóng với nhau. Ngu Thư Hân, Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ, Trương Lăng Hách, Nhậm Gia Luân... hợp tác vòng tròn trong nhiều phim khiến khán giả nhàm chán.

Một vấn đề khác nảy sinh là do được lăng xê quá mức, các ngôi sao trẻ nảy sinh sự tự cao, so kè thành tích địa vị với nhau. Vài năm trở lại đây, việc tranh phiên vị (vị trí trên poster, độ quan trọng trong phim) trở thành vấn đề nổi cộm, gây nên nhiều cuộc tranh cãi ầm ĩ trên khắp các mạng xã hội.

Diễn viên không quan tâm vai diễn như thế nào, kinh nghiệm và khả năng của mình ra sao, nhưng luôn tranh giành vị trí nhất phiên. Dẫn đến việc, các ngôi sao trẻ, song không muốn hợp tác với tiền bối, mà chỉ muốn đóng với những người kém nổi tiếng hơn mình để lấn át phiên vị. Sự kết hợp này tạo ra nhóm diễn viên yếu kém cả về diễn xuất và kinh nghiệm trong cùng một tác phẩm.

Mặt khác, tranh giành phiên vị còn dẫn đến tình trạng thêm cảnh quay để lấn át đồng nghiệp. Hành vi này làm hỏng kịch bản vốn có, sai lệch thiết lập nhân vật.

Ví dụ như Lưu Vũ Ninh trong Nhất niệm quan sơn , bị tố thêm đất diễn, lấy lời thoại hay của nhân vật khác cho vai diễn của mình, song lại khiến kịch bản của phim càng về cuối càng loãng. Nhất niệm quan sơn mở đầu với 7,5 điểm, nhưng sau đó sụt giảm chỉ còn 6,6 điểm trên trang đánh giá Douban .

Lưu Vũ Ninh diễn xuất và ngoại hình kém vẫn được đóng nam chính phim ngôn tình.

Theo Sina , việc các nhà sản xuất thấy lợi trước mắt, lăng xê các ngôi sao có tố chất bình thường, diễn xuất kém cỏi đang kéo chất lượng của nền giải trí Hoa ngữ xuống ngày càng thấp.