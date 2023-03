Bác sĩ cảnh báo 1 loại ung thư hay gặp ở người trẻ dưới 40 tuổi, phụ nữ càng không nên xem thường

Đây là loại ung thư hay gặp nhất ở người trẻ dưới 40 tuổi

Nhắc đến ung thư, nhiều người vẫn mặc nhiên cho rằng đó là căn bệnh thường gặp ở những người cao tuổi. Tuy nhiên xã hội càng hiện đại thì tình trạng ung thư trẻ hóa lại càng gia tăng.

Mới đây, ThS.BSNT Nguyễn Xuân Tuấn (chuyên ngành Ung bướu, Giảng viên Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội) đã cảnh báo về một loại ung thư rất thường gặp ở người trẻ, đặc biệt là phụ nữ dưới 40 tuổi đó là: Ung thư tuyến giáp.

Vị bác sĩ nội trú cho hay: "Tỷ lệ phát hiện nhân tuyến giáp trong cộng đồng là cực kỳ lớn, trong số các nhân tuyến giáp được phát hiện thì sẽ có khoảng 5-10% là ung thư tuyến giáp. Theo thống kê, tại Việt Nam mỗi năm có gần 6.000 ca mắc mới về ung thư tuyến giáp, đó là lý do vì sao ung thư tuyến giáp ngày càng phổ biến".

Tỷ lệ phát hiện nhân tuyến giáp trong cộng đồng là cực kỳ lớn, trong số các nhân tuyến giáp được phát hiện thì sẽ có khoảng 5-10% là ung thư tuyến giáp.

Lý do tỉ lệ người mắc ung thư tuyến giáp ngày càng tăng có thể vì sống trong môi trường ô nhiễm, do tiếp xúc với các hóa chất độc hại, do bức xạ, phóng xạ. Hoặc cũng có thể do ý thức đi tầm soát ung thư của người dân sớm hơn, các phương pháp chẩn đoán sớm ung thư tuyến giáp ngày càng phổ biến nên người dân đã phát hiện ra bệnh nhanh hơn so với trước đây



Theo bác sĩ Xuân Tuấn, nếu được phát hiện sớm, ung thư tuyến giáp sẽ cho tiên lượng tốt, khả năng điều trị thành công cao. Ngược lại, nếu loại ung thư này phát hiện ở giai đoạn muộn, thì khối u sẽ xâm lấn ra các tổ chức lân cận quanh tuyến giáp, di căn tới hạch ở khu vực quanh cổ, hoặc tới xương, phổi, não.

Lý do tỉ lệ người mắc ung thư tuyến giáp ngày càng tăng có thể vì sống trong môi trường ô nhiễm, do tiếp xúc với các hóa chất độc hại, do bức xạ, phóng xạ.

"Ung thư tuyến giáp có thể gây tiến triển tại chỗ, khối u đó to lên và xâm lấn ra bên ngoài giống hình dáng một con cua có nhiều càng bám ra xung quanh. Khi khối u đủ lớn, nó sẽ phá vỡ vỏ bao tuyến giáp và ăn vào các tổ chức lân cận, gây tổn thương khí quản, tổn thương thực quản...", vị bác sĩ cho hay.



ThS. BS Nội trú Nguyễn Xuân Tuấn khuyến cáo người trẻ nên chủ động khám sức khỏe, tầm soát sức khỏe để tìm ra bệnh ở giai đoạn sớm nếu không may mắn phải.

Dấu hiệu ung thư tuyến giáp là gì?

Ung thư tuyến giáp thường không có triệu chứng rõ ràng ngay từ ban đầu khi bệnh mới xuất hiện. Vì vậy, người bệnh sẽ rất khó nhận biết. Trong một số ít trường hợp, ung thư tuyến giáp có các triệu chứng đầu tiên là khối u thứ cấp trong xương hoặc phổi sau khi ung thư đã lan tràn ra ngoài tuyến giáp.

Ở giai đoạn sớm, ung thư có thể không gây ra triệu chứng. Khi có triệu chứng, các triệu chứng thường gặp là:

- Đau ở cổ, có thể lan lên tai

- Khối u ở cổ, có thể phát triển nhanh hay chậm

- Khó nuốt

- Khàn giọng hay tắt tiếng

- Khó thở

- Ho kéo dài

Vì không có triệu chứng đặc trưng rõ ràng nên việc phòng ngừa ung thư tuyến giáp là tương đối khó.

Người có tiền sử xạ trị vùng cổ hoặc tiền sử tiếp xúc, chiếu tia X hay các tia liên quan tới máy chụp CT; Có chế độ ăn thiếu hoặc quá nhiều Iod; Người mắc các bệnh tuyến giáp mạn tính; Có người thân từng mắc bệnh tuyến giáp... là những đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư tuyến giáp nhất.