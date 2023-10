Bắc Bộ đón không khí lạnh đầu mùa, có nơi nhiệt độ dưới 16 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Bắc Bộ đón không khí lạnh, có nơi nhiệt độ xuống dưới 16 độ C

Dự báo khoảng đêm 9-10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Trên biển, từ gần sáng ngày 10-10, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3 m, biển động.

Với cơn bão số 4, hồi 13 giờ ngày 8-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 100 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Dự báo, đến 13 giờ ngày 9-10, bão số 4 ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 250 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Trong 24 đến 48 giờ tới, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; biển động dữ dội.

Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2-4 m, riêng vùng biển phía Bắc sóng cao 4-6 m, vùng gần tâm bão sóng cao 6-8 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn trong bão.