Là cái tên đi cùng mỹ từ “nữ hoàng giải trí”, Hồ Ngọc Hà luôn được nhắc đến như một trong những nghệ sĩ hàng đầu của showbiz Việt không chỉ bởi sự nghiệp nghệ thuật bền bỉ mà còn vì mức cát-xê luôn nằm trong top cao nhất showbiz. Sau gần 25 năm trong nề, Hồ Ngọc Hà đã và đang đứng ở vị trí nhiều nghệ sĩ ao ước, khẳng định giá trị thương hiệu vẫn trường tồn theo thời gian.

Hồ Ngọc Hà là "nữ hoàng giải trí" của showbiz Việt với suốt 25 năm hoạt động nghệ thuật

Cả sự nghiệp nghệ thuật không biết mùi thất bại, mảng nào cũng chơi tất tay

Sinh năm 1984 tại Quảng Bình, Hồ Ngọc Hà sở hữu chiều cao nổi bật và gương mặt mang vẻ đẹp lai Tây đặc trưng. Cô sớm bước chân vào sàn catwalk từ năm 16 tuổi và nhanh chóng tạo được dấu ấn khi đạt giải Nhì Siêu mẫu Việt Nam 2003 - thời kỳ giới người mẫu Việt còn chưa định hình được phong cách cá nhân rõ rệt. Thời gian đó, Hà Hồ đã là gương mặt quen thuộc trên bìa các tạp chí lớn như Her World, ELLE, Thời Trang Trẻ... sải bước mòn gót giày tại nhiều sàn catwalk. Nhưng nếu chỉ dừng ở nghề người mẫu, Hồ Ngọc Hà sẽ không trở thành biểu tượng giải trí mà chúng ta biết như bây giờ.

Hà Hồ bắt đầu con đường làm người mẫu từ năm 16 tuổi

Cô nhanh chóng gây ấn tượng trên sàn catwalk

Năm 2004, Hồ Ngọc Hà gây bất ngờ khi lấn sân ca hát - 1 quyết định được cho là táo bạo ở thời điểm đó. Pha chuyển hướng của cô vấp phải không ít hoài nghi rằng một người mẫu đi hát liệu có thể đi xa? Nhưng bằng bản năng âm nhạc, sự nghiêm túc học hỏi và chiến lược định vị hình ảnh thông minh, Hồ Ngọc Hà từng bước chinh phục khán giả.

Album 24 Giờ 7 Ngày (2004) mở đầu cho một Hồ Ngọc Hà nữ tính, thời thượng nhưng không kém phần tình cảm. Những bản hit sau đó như Tìm Lại Giấc Mơ, Cô Đơn Trên Sofa, Cả Một Trời Thương Nhớ, Em Muốn Anh Đưa Em Về… cho thấy sự biến hóa đa dạng với nhiều thể loại nhạc, concept và tạo hình. Không sở hữu chất giọng nội lực theo kiểu diva nhưng Hồ Ngọc Hà có cách kể chuyện bằng âm nhạc đầy cảm xúc với màu giọng khàn trứ danh, cộng thêm khả năng trình diễn chuyên nghiệp, đầu tư chỉn chu từ sân khấu, vũ đạo đến hình ảnh.

24 Giờ 7 Ngày - Hồ Ngọc Hà

Tìm Lại Giấc Mơ - Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà - Cả Một Trời Thương Nhớ

Một trong những thành tựu nổi bật nhất phải kể đến dự án Love Songs. Đây không đơn thuần là một chuỗi đêm nhạc hay album, mà là thương hiệu âm nhạc mang tính cá nhân gắn liền với sự nghiệp cầm mic. Khởi đầu từ những mini concert nhỏ cùng tên vào khoảng năm 2011, Hồ Ngọc Hà đã từng bước định hình không gian nghệ thuật riêng biệt - nơi cô không cần đến vũ đạo, ánh đèn rực rỡ hay những sân khấu hoành tráng, mà chỉ cần giọng hát, giai điệu và sự cảm nhận từ khán giả. Không dừng lại ở âm nhạc, Hồ Ngọc Hà còn lấn sân điện ảnh với vai diễn trong phim Hoa Cỏ May (2001), Chiến Dịch Trái Tim Bên Phải (2005) và 39 Độ Yêu, nhưng không gây nhiều tiếng vang.

Tình Xa Khuất, Một Thời Đã Xa, Cả Một Trời Thương Nhớ trong dự án Love Songs của "nữ hoàng giải trí"

Cô từng tham gia đóng phim, điển hình như Hoa Cỏ May...

Chiến Dịch Trái Tim Bên Phải...

hay 39 Độ Yêu, nhưng không gây được quá nhiều tiếng vang

Năm 2009, Hồ Ngọc Hà bắt đầu được giới truyền thông và người hâm mộ gọi là "nữ hoàng giải trí" - một danh xưng gắn liền với cô cho đến tận bây giờ. Không chỉ là ca sĩ, người mẫu, Hồ Ngọc Hà còn là HLV các show truyền hình đình đám như The Voice, The Face, The New Mentor… ghi dấu ấn với bản lĩnh sân khấu, kinh nghiệm showbiz và phong thái chuyên nghiệp. Dần dần, cô trở thành một trong những cái tên bảo chứng sức hút cho các chương trình truyền hình.

Sắc sảo, trưởng thành hơn với vai trò HLV trong The Voice

hay The Face

cũng như The New Mentor

Cô thuộc số ít nghệ sĩ có thể đảm nhận vai trò vedette trong show thời trang, ca sĩ chính trong live concert, đồng thời là tâm điểm trên thảm đỏ mỗi lần xuất hiện. Song song với sự nghiệp nghệ thuật, Hồ Ngọc Hà còn là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện thời trang quốc tế và đại sứ thương hiệu của nhiều nhãn hàng lớn. Cô đồng sáng lập và điều hành thương hiệu mỹ phẩm riêng, từng bước khẳng định vị thế trong vai trò doanh nhân. Với năng lực và sự cầu tiến không ngừng nghỉ, có thể nói vị thế của Hà Hồ vẫn không hề lay chuyển sau hơn 2 thập kỷ trong nghề, dù thị trường biến động không ngừng.

Mỗi lần xuất hiện trên sàn catwalk, Hồ Ngọc Hà lại khiến dân tình trầm trồ

Biểu tượng nhan sắc hàng đầu Vbiz, cát-xê 2 tỷ đồng vẫn vùng vằng bỏ ghi hình

Nếu nói Hồ Ngọc Hà là một trong những nghệ sĩ có gương mặt đẹp nhất showbiz, sẽ có nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng nếu nói cô sở hữu thần thái sang bậc nhất thì gần như không ai phản đối. Gương mặt của Hồ Ngọc Hà mang khí chất tây, nét đẹp góc cạnh, cá tính, không phải kiểu hợp nhãn số đông nhưng lại là tiêu chuẩn của thời trang cao cấp và ảnh bìa tạp chí quốc tế. Với sống mũi cao, đôi mắt sâu và gò má cao, môi dày, cô dễ dàng hóa thân từ nữ thần cổ điển đến biểu tượng hiện đại. Quan trọng hơn, Hồ Ngọc Hà biết rõ giá trị của bản thân, từ cách lựa chọn trang phục, góc máy chụp, biểu cảm sân khấu đến cả việc… nhận show. Sự tinh lọc trong hình ảnh giúp cô giữ vững đẳng cấp nhiều năm mà không bị lẫn với bất kỳ ai khác.

Cô sở hữu khí chất sang khó ai đọ được

Bên cạnh đó, từ cách chọn bài hát, gu thời trang, cách giao tiếp trước và sau hậu trường, Hồ Ngọc Hà xây dựng cho mình một hình ảnh sang mà không xa vời, gần gũi mà vẫn vương giả. Cái “sang” của cô không đến từ quần áo hiệu hay kim cương trên người mà đến từ cả một quá trình giữ phong cách, giữ chất riêng và giữ vị trí qua hàng thập kỷ. Ở thời điểm mà giới nghệ sĩ đang chạy đua viral, drama hay những concept nổi loạn để gây chú ý, Hồ Ngọc Hà vẫn giữ nguyên được phong độ ngôi sao, không bon chen nhưng khi xuất hiện thì luôn là tâm điểm. Nói cái sang của Hồ Ngọc Hà không có đối thủ cũng đúng.

Trong một đoạn video hậu trường chương trình The New Mentor, Hồ Ngọc Hà từng nhận được câu hỏi: “Chọn 10 tỷ đồng hay một giấc ngủ lúc này?”. Người đẹp đáp tỉnh bơ: “Ngủ nha, ngủ xong dậy nhận 2 tỷ”. Chỉ với một câu nói mang tính đùa vui, không được xác nhận cụ thể, song phát ngôn này đã làm dấy lên nhiều suy đoán rằng nữ ca sĩ có thể nhận mức cát-xê khoảng 2 tỷ đồng cho mỗi lần ghi hình cho show này.

1 câu nói vu vơ khiến dân tình đồn đoán cát-xê 1 tập The New Mentor của Hà Hồ lên đến 2 tỷ đồng

Nhiều ý kiến từ khán giả cho rằng con số này hoàn toàn có khả năng, bởi vị trí của Hồ Ngọc Hà trong ngành giải trí là không thể phủ nhận. Đặc biệt, với vai trò huấn luyện viên - người giữ vai trò dẫn dắt và gắn bó xuyên suốt chương trình - thù lao cao là điều dễ hiểu. Trong tập 4, bị Hương Giang loại 2 thí sinh trong team, Hồ Ngọc Hà thể hiện thái độ không phục. Nữ ca sĩ cho biết team Lan Khuê còn nhiều người yếu hơn nhưng Hương Giang lai nhắm mắt làm ngơ. Cãi qua cãi lại 1 hồi, Hồ Ngọc Hà “nổi gịận đùng đùng” đi về, bỏ ghi hình.

Thậm chí còn bỏ về sau buổi ghi hình vì bức xúc trong chương trình

Thực tế, những thông tin xoay quanh mức cát-xê của Hồ Ngọc Hà đã nhiều lần khiến mạng xã hội xôn xao. Trong một sự kiện âm nhạc tại Đắk Nông, nữ ca sĩ chỉ biểu diễn 2 ca khúc nhưng được cho là nhận mức thù lao lên đến 700 triệu đồng. Thông tin này dù chưa được xác nhận chính thức nhưng xuất hiện đồng loạt từ nhiều nguồn và bình luận tại chỗ từ khán giả.

Trong buổi tổng duyệt concert NOO’s Chill Night cùng Noo Phước Thịnh, Hồ Ngọc Hà cũng từng hài hước nói: “Trả tận 3 tỷ mà” khi được yêu cầu tập luyện lại một tiết mục. Dù chỉ là lời nói vu vơ, vô thưởng vô phạt nhưng vẫn tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng của một nghệ sĩ có vị thế đặc biệt trong giới nghệ thuật như Hà Hồ.

Hồ Ngọc Hà "trả giá" 3 tỷ cát-xê với Noo Phước Thịnh

Mức cát-xê của Hồ Ngọc Hà không chỉ đến từ độ nổi tiếng mà còn từ sự đầu tư chuyên nghiệp trong mỗi lần xuất hiện. Từ hình ảnh, âm nhạc, phong thái đến độ chỉn chu trong trình diễn, Hồ Ngọc Hà đã luôn duy trì hình ảnh ngôi sao giải trí hàng đầu suốt 24 năm hoạt động.

Bởi vậy, với những người làm chương trình, được Hồ Ngọc Hà nhận lời đôi khi còn đáng giá hơn cả dàn line-up đông đảo. Sự xuất hiện của cô đồng nghĩa với chất lượng nội dung được nâng tầm, thời trang được đầu tư và mạng xã hội chắc chắn sẽ bùng nổ. Không phải diva, cũng không xưng “nữ hoàng” bằng miệng, chính cái tên Hồ Ngọc Hà đã là thương hiệu đỉnh cao trong ngành giải trí.

Không khó hiểu khi giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ vẫn luôn là thương hiệu đỉnh cao trong làng giải trí