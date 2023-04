Ba cặp đôi mật ngọt của “Quán Trọ Tình Yêu”

Bộ phim dẫn lối khán giả vào "mê cung" mối tình tay tư giữa ba chàng học giả và cô chủ quán trọ Dan Oh. Bật cười trước những "va chạm" bi hài giữa họ, khán giả không ngừng dự đoán nữ chính sẽ chọn trao gửi tim mình cho ai.

Trải qua nhiều thăng trầm, công tử Yoo Ha và võ cử Kang San vẫn một lòng si tinh với Dan Oh, riêng "hoa hoa công tử" Shi Yeol có cú "cua gắt", hướng tình cảm sang tỉ tỉ của Dan Oh.

Hai sĩ tử trái tính trái nết cùng "tấn công" Dan Oh

Kang San và Yoo Ha là hai mảng màu đối lập khi đặt cạnh Dan Oh. Trong khi Kang San - Dan Oh không khác gì nước với lửa, Yoo Ha - Dan Oh dành cho nhau nhiều cử chỉ, ngôn từ dịu dàng.

Ngoài lạnh trong nóng, Kang San tuy tính tình cộc cằn nhưng luôn lặng thầm dõi theo và bảo vệ Dan Oh, đúng với hàng chữ "Ta nỗ lực bảo vệ nàng" trên tấm poster của cặp đôi được tung ra trước đó. Đứng trước San, Dan Oh như bị "bắt vía", tay chân run rẩy, ánh mắt ngượng ngùng.

Số phận gieo duyên cho họ nhiều lần được riêng tư, lại hay đặt họ vào những biến cố. Bao tình thế hiểm nguy chính là chất xúc tác hoàn hảo đưa đẩy mối quan hệ giữa họ dần thay đổi.

Hai diễn viên Ryeo Un - Shin Ye Eun phát huy khả năng diễn tinh tế, kiệm lời nhưng nói được ngàn lần qua từng ánh mắt, cử chỉ. Khoảnh khắc Kang San bất ngờ xuất hiện ở am tự giải cứu gia đình Dan Oh, khẽ nắm lấy tay nàng trấn an hay giây phút anh thủ thỉ: "Ta liều mình tới đó là vì nàng" đưa chuyện tình của cặp đôi lên nấc thang mới.

Kang San luôn liều mình bảo vệ Dan Oh

Cuối tập 8, Kang San thú nhận bản thân là phế thế tôn Lee Seol, người được nàng cứu mạng năm xưa. Sự thăng hoa trong chuyện tình này khiến nhiều khán giả kỳ vọng Kang San là chân ái của cô.

Ngang tài ngang sức với Kang San, thiếu gia Yoo Ha xứng đôi vừa lứa với Dan Oh từ ngoại hình đến gia cảnh, tính cách. Đúng như hàng chữ "Mong nàng đừng quên, ta mãi luôn ở đây" trên tấm poster của cặp này, Yoo Ha từ đầu luôn lộ rõ chân tình với nữ chính. Dan Oh trân trọng tình cảm này, nhưng ánh mắt nàng đáp lại Yoo Ha dường như chỉ dừng ở sự cảm mến dành cho tri kỷ.

Yoo Ha thậm chí còn chuộc lại Yi Hwa Won cho Dan Oh

Shin Ye Eun và Jun Gun Joo kết nối qua từng cảnh quay bằng sự tương tác dịu dàng. Tập mới nhất, Yoo Ha lộ diện là người mang thân phận cao quý. Bà chủ thanh lâu Bu Young Gak trao cho chàng di thư của thế tử, giới thiệu chàng với tả tướng - người đứng sau hậu thuẫn cho Mộc Nhân Hội. Vị tả tướng này cũng ngỏ ý đưa Yoo Ha lên ngai vàng, song chàng còn do dự.

Giữa hai nam nhân trí dũng song toàn và cùng dành cho mình chân tâm thực ý, Dan Oh sẽ chọn ai?

Shi Yeol và Hong Joo: Cặp đôi mới đầy hứa hẹn

Nhiều năm giả chết, Hong Joo trốn chui lủi trong hậu đường của Yi Hwa Won. Nhờ tính tò mò, Shi Yeol phát hiện Hong Joo còn sống, không phải hồn ma trinh nữ như lời đồn. Anh xót xa nàng tiểu thư không thể vô tư dạo bước dưới ánh dương, cô đơn nơi phòng kín. Từ niềm thương cảm, Shi Yeol phải lòng Hong Joo lúc nào không hay.

Từ một kẻ ba hoa, nhiều chiêu trò tán gái đầy "cảm lạnh", Shi Yeol trở nên nghiêm túc và chân thành khi theo đuổi người trong mộng, đôi lúc lại khờ dại vì mối tình si. Ở tập phim mới nhất, Shi Yeol tiến thêm một bước, tặng hoa và xin được kết bạn cùng người anh thầm thương trộm nhớ. Vẻ mặt chưng hửng, điệu bộ lóng ngóng của chàng khi bị đối phương phũ phàng làm người xem vừa buồn cười vừa thấy thương.

Shi Yeol nỗ lực tìm mọi cách để lấy lòng Hong Joo

Dù đất diễn chung không nhiều, Kang Hoon và Cho Hye Joo cho thấy sự tương tác ăn ý, lột tả được mối nhân duyên đặc biệt giữa hai nhân vật.

Bước sang nửa sau, Quán Trọ Tình Yêu (The Secret Romantic Guesthouse) tăng dần kịch tính. Trong khi Yoo Ha được Mộc Nhân Hội ủng hộ lên ngôi vua, Kang San được nhận vào đội cấm thị vệ phụng sự hoàng đế. Đây chắc chắn là bước ngoặt lớn cho kế hoạch lật đổ vương triều, trả mối thù xưa.

Ở phía ngược lại, nhà vua bắt đầu ra tay với những người thân cận với Đại phi để diệt trừ hậu hoạ. Sự đối đầu giữa các thế lực cũng ngày một rõ ràng hơn. Ngai vàng chỉ có một nhưng lại có tới ba vị vua. Thân thế của phế thế tôn có sự nhầm lẫn hay còn uẩn khúc nào chưa được giải đáp?

Phim đang phát sóng lúc 23h30, thứ 2 và thứ 3 hàng tuần trên VOD App K+, song song với Hàn Quốc, độc quyền trên mọi nền tảng của Truyền hình K+. Bên cạnh đó, khán giả cũng không thể bỏ lỡ hai tác phẩm hấp dẫn khác của xứ Hàn độc quyền trên K+ là Ẩn Danh 2 (Taxi Driver 2) và Taxi Ma Quái (Delivery Man) đang đi đến hồi kết.