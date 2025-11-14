Vào ngày 13/11, dàn sao đình đám Ariana Grande, Cynthia Erivo, Dương Tử Quỳnh... đã tham dự sự kiện ra mắt phim Wicked 2 tại Singapore. Tại đây, 1 sự cố bất ngờ xảy đến khiến ai cũng hoảng hốt.

1 fan cuồng bất ngờ vượt qua nhân viên an ninh, lao đến quàng vai bá cố Ariana Grande. Điều này khiến ngôi sao sinh năm 1993 vô cùng bất ngờ và hoảng hốt. Nhưng rất nhanh chóng, "chị đại" Cynthia Erivo đã ra tay bảo vệ Ariana Grande, đẩy fan cuồng này ra ngoài. Sau đó, cô còn ôm ấp Ariana Grande, giúp nữ ca sĩ bình tĩnh trở lại. Tình huống này nhanh chóng gây bão mạng xã hội, với vô số lời khen cho hành động cực ngầu của Cynthia Erivo, đồng thời cũng lo ngại về tình trạng fan cuồng quá khích gây nguy hiểm cho nghệ sĩ.



Toàn cảnh tình huống hỗn loạn trong sự kiện ra mắt phim Wicked 2

Fan cuồng bất ngờ lao đến khiến Ariana Grande hoảng hồn

Cynthia Erivo lập tức cùng lực lượng an ninh tách fan cuồng này ra

Sau đó, cô bảo vệ, ôm lấy Ariana Grande giữa lúc hỗn loạn

Cynthia Erivo ngầu như 1 "chị đại" thứ thiệt

Cũng trong sự kiện này, Ariana Grande đã gây sốt với màn giao lưu ca sĩ Orange của Việt Nam. Để màn gặp mặt thêm đặc biệt và đáng nhớ, giọng ca sinh năm 1997 đã nhanh chóng đảm nhận vai trò "giáo viên tiếng Việt" cho Ariana Grande một cách nhiệt tình. Cô đã cùng nữ ca sĩ kiêm diễn viên lừng danh thế giới đu trend cực hot "Em chào sếp" đang gây bão mạng Việt Nam. Khi được Ariana Grande ký tặng vào tay, Orange vui đến nỗi hứa sẽ không tắm để giữ chữ ký nguyên vẹn.

Ariana Grande đu trend "em chào sếp" cùng Orange

Giọng ca đến từ Việt Nam vui mừng hết cỡ khi được Ariana Grande ký tặng vào tay

Ariana Grande-Butera, sinh ngày 26/6/1993 tại Boca Raton, Florida (Mỹ), là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ nhỏ, nổi tiếng với vai Cat Valentine trong loạt phim truyền hình của Nickelodeon như Victorious và Sam & Cat.

Bước ngoặt đến khi Ariana chuyển hướng sang âm nhạc. Album đầu tay Yours Truly (2013) giúp cô trở thành “hiện tượng mới” của làng nhạc pop và R&B. Các album sau đó như My Everything (2014), Dangerous Woman (2016), Sweetener (2018), Thank U, Next (2019) và Positions (2020) đều gặt hái thành công lớn, mang về cho cô nhiều giải Grammy, Billboard và MTV Awards. Với chất giọng soprano mạnh mẽ cùng quãng giọng ấn tượng gần 4 quãng tám, Ariana Grande thường được so sánh với diva đình đám Mariah Carey. Ngoài âm nhạc, Ariana Grande cũng tham gia diễn xuất điện ảnh và sân khấu, gần đây gây chú ý khi đảm nhận vai Glinda trong bom tấn nhạc kịch Wicked.

Về đời tư, Ariana từng có nhiều mối tình được công chúng quan tâm, trong đó có Mac Miller, Pete Davidson và Dalton Gomez, người cô kết hôn năm 2021 và ly hôn năm 2023. Hiện tại, cô được cho là đang hẹn hò với diễn viên Broadway Ethan Slater. Với hình ảnh chuyên nghiệp, giọng hát đỉnh cao và khả năng biến hóa liên tục, Ariana Grande đã khẳng định vị thế là một trong những nghệ sĩ pop có ảnh hưởng nhất thế giới thế hệ mới.

Ariana Grande có sự nghiệp âm nhạc cực kỳ thành công

Nguồn: X