Arena Multimedia nơi khám phá sức sáng tạo và phát triển cá nhân

Ngày nay, việc phát triển kỹ năng và sức sáng tạo cá nhân là chìa khóa mở cánh cửa cho thành công trong lĩnh vực đồ họa và truyền thông. Là thương hiệu đào tạo Chuyên gia Mỹ thuật Đa phương tiện số 1 tại Châu Á với hơn 27 năm kinh nghiệm, Arena Multimedia đã xây dựng hệ thống hàng trăm trung tâm đào tạo với hơn 450.000 sinh viên đang theo học trên 20 quốc gia. Có mặt tại Việt Nam từ năm 2004, Hệ thống Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Arena Multimedia đã và đang là "cái nôi lý tưởng" – là điểm đến của những tài năng yêu thích sáng tạo, trao gửi ước mơ và phát triển khẳng định bản thân.



Arena Multimedia - Chương trình học đa dạng và chất lượng; Linh hoạt và đáp ứng nhanh chóng.

Arena Multimedia không chỉ là trường học mà còn trở thành không gian khám phá sự sáng tạo thông qua chương trình học đa dạng và chất lượng. Arena Multimedia nổi tiếng về đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện bài bản, toàn diện với giáo trình quốc tế được triển khai đồng bộ tại hơn 250 trung tâm đào tạo toàn cầu. Mỗi học viên Arena Multimedia đều trải nghiệm sâu rộng và thực tế các kiến thức mới nhất, tự mình mở ra những trải nghiệm sáng tạo, tự do chọn lựa và phát triển theo đam mê riêng, chinh phục sự nghiệp tương lai với cơ hội việc làm đa ngành nghề hấp dẫn, từ đồ họa đến truyền thông. Tại Arena Multimedia, giảng viên chính là các chuyên gia dầy dặn kinh nghiệm, đồng hành cùng học viên trên hành trình khám phá kiến thức và tạo nên những tác phẩm độc đáo.

Bên cạnh đó, Arena Multimedia thường xuyên cập nhật chương trình học để đảm bảo học viên được tiếp xúc với công nghệ và xu hướng mới nhất, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành. Sự linh hoạt của chương trình học giúp người học thích ứng nhanh với sự biến động của thị trường và trở thành chuyên gia đồ họa, truyền thông linh hoạt.

Arena Multimedia - Môi trường học tập độc đáo và sáng tạo

Một điểm độc đáo của Arena Multimedia chính là môi trường học tập năng động, nơi ý tưởng được khuyến khích và sự sáng tạo không bị giới hạn. Học viên không chỉ là người học mà còn ltrực tiếp tham gia các dự án thực tế, sự kiện nghệ thuật để phát triển kỹ năng và tư duy sáng tạo. Những cuộc thi đa dạng, ở nhiều cấp độ chuyên môn khác nhau là bệ phóng, đấu trường giúp các bạn trẻ vượt ra khỏi giới hạn bản thân, tích góp và học hỏi kinh nghiệm từ chuyên gia.

Cuộc thi Creative Challengers 2023 dành cho học viên Arena toàn cầu

Arena Multimedia đã tổ chức và đồng hành vì cộng đồng các Designer trẻ của Việt Nam qua rất nhiều cuộc thi như: Cuộc thi Creative Challengers dành cho học viên Arena toàn cầu với 6 thể loại thử thách ở nhiều lĩnh vực, series Master Class giúp thí sinh học thêm kiến thức, cập nhật xu hướng, công cụ mới; Cuộc thi League of Corona - Arena E-sports Championship 2020: Giải đấu thể thao điện tử được mô phỏng theo LOL - Liên minh Huyền thoại đã được tổ chức trong thời gian cách ly xã hội 4/2020 vì Covid-19. Giải đấu đã thu hút số lượng lớn các Arenaites ở cả 2 miền Nam - Bắc để cùng giao lưu và học hỏi lẫn nhau; Cuộc thi 100HRS - Creative Marathon: làm phim ngắn 3D Animation trong 100 giờ với chủ đề An toàn giao thông. Các đội dự thi dựng một đoạn phim hoạt hình 3D ngắn 20 - 25 giây chỉ trong vòng 100 giờ… Arena không ngừng tạo ra nhiều sân chơi bổ ích từ những cuộc thi lớn nhỏ khác nhau với mong muốn giúp học viên tự do phát triển, rèn luyện tay nghề ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Môi trường học tập tại Arena Multimedia mang tính ứng dụng cao Nguồn ảnh: Arena Multimedia)

Ngoài chương trình học, Arena Multimedia còn chú trọng vào việc phát triển cá nhân. Các dịch vụ hỗ trợ, các buổi workshop về kỹ năng đến cộng đồng học viên tích cực, tư vấn sự nghiệp và cơ hội liên kết tạo nên một môi trường học tập toàn diện, giúp học viên phát triển không chỉ về kiến thức mà còn về kỹ năng mềm và bản lĩnh nghề nghiệp.

Học viên Arena Multimedia tham gia ngày hội tuyển dụng "OPEN DAY 2023"

Với sự liên kết chặt chẽ cùng doanh nghiệp, học viên Arena Multimedia có cơ hội thực tập và làm việc ngay trong quá trình học. Do đó, học viên tiếp cận thực tế ngành nghề, nắm bắt được xu hướng mới nhất trong lĩnh vực đồ họa và truyền thông và hiểu rõ hơn về yêu cầu của thị trường.

Arena Multimedia chính là cái nôi đào tạo các chuyên gia thiết kế đồ hoạ. Tại đây, sự sáng tạo và phát triển cá nhân chính là tâm điểm của sứ mệnh đào tạo, giúp học viên tự tin bước ra thế giới nghề nghiệp với đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết.

Thông tin chi tiết, truy cập: www.aptechvietnam.vn hoặc đến trung tâm Arena Multimedia gần nhất.