Apple ra mắt loạt MacBook Pro mới với chip M2 Pro và M2 Max, hiệu năng cao hơn 40% so với M1 Pro cùng thời lượng pin dài nhất từ trước đến nay

Tối qua Apple đã ra mắt các MacBook Pro 14 inch và 16 inch mới, được trang bị các chip M2 Pro và M2 Max mới nhất của công ty. Phiên bản dùng chip M2 Pro sẽ ra mắt với CPU 12 nhân, GPU 19 nhân và bộ nhớ RAM hợp nhất lên tới 32 GB, trong khi đó phiên bản dùng M2 Max ra mắt với GPU có đến 38 nhân và hỗ trợ bộ nhớ RAM hợp nhất đến 96GB.

Phiên bản MacBook Pro 14 inch trang bị chip M2 Pro sẽ có giá khởi điểm từ 1.999 USD, còn phiên bản 16 inch sẽ khởi điểm từ 2.499 USD. Cả hai đều đã có thể đặt mua trực tuyến từ hôm nay và sẽ bắt đầu giao hàng cũng như lên kệ trong các cửa hàng Apple từ 24 tháng Một.

Với chip M2 Pro, hình động trong Motion hiển thị nhanh hơn 80% so với MacBook Pro sử dụng bộ xử lý Intel và nhanh hơn 20% so với thế hệ trước.

Apple cho biết chip M2 Pro đã tăng gấp đôi số lượng bóng bán dẫn so với chip M2 và cao hơn gần 20% so với chip M1 Pro. Băng thông bộ nhớ RAM hợp nhất cũng đạt mức 200GB/s, cao gấp đôi chip M2 hiện có. Các nâng cấp này sẽ mang lại hiệu năng tốt hơn cho các ứng dụng như Photoshop hay Xcode. Apple cho biết, MacBook Pro với chip M2 Pro "có thể xử lý hình ảnh trong Photoshop nhanh hơn đến 40% so với M1 Pro cũng như nhanh hơn 80% so với MacBook Pro dùng chip Intel Core i9."



Chip M2 Max cũng có 12 nhân CPU giống như chip M2 Pro, nhưng được gia tăng đáng kể sức mạnh GPU khi có số nhân nhiều gấp đôi. Apple cho biết chip M2 Max có khả năng xử lý đồ họa nhanh hơn 30% so với M1 Max và có thể "xử lý các dự án đồ họa cao cấp mà các hệ thống cạnh tranh gần như không thể chạy được."

Chip M2 Pro giúp tăng tốc xử lý hình ảnh trong Adobe Photoshop nhanh hơn tới 80% so với MacBook Pro mạnh nhất dùng Intel và nhanh hơn tới 40% so với thế hệ trước

Apple cũng cho biết, MacBook Pro 16 inch M2 Pro mới sẽ mang lại "thời lượng pin cho máy Mac lâu nhất từ trước đến nay", lên tới 22 giờ xem phim hoặc 15 giờ lướt web. Các con số này cao hơn gần một giờ so với phiên bản dùng M1 Pro trước đây. Ngoài ra phiên bản 14 inch dùng M2 Pro có thời lượng pin lên tới 18 giờ xem phim và 12 giờ lướt web. Cho dù con số này không cao như dòng MacBook Pro 13 inch với chip M2 thường, nhưng phiên bản 14 inch mới có ưu điểm về màn hình đẹp hơn và cải thiện rõ rệt về hiệu năng.



MacBook Pro có ba cổng Thunderbolt 4 để kết nối các thiết bị ngoại vi tốc độ cao, cổng sạc MagSafe 3, cồng HDMI mới và giắc cắm tai nghe

Các phiên bản MacBook Pro mới cũng được trang bị Wifi 6E và "cổng HDMI cao cấp hơn" hỗ trợ màn hình 8K 60Hz và 4K 240Hz.



Cùng với các MacBook Pro mới, Apple cũng ra mắt dòng Mac Mini mới với chip M2 và M2 Pro cùng mức giá khởi điểm cho phiên bản thấp nhất chỉ còn 599 USD, thấp hơn 100 USD so với người tiền nhiệm. Điều này nghĩa là giờ đây cũng máy Mac Mini cũng không còn sự hiện diện của chip Intel nữa, đồng thời biến dòng máy Mac Pro là dòng máy cuối cùng còn dùng chip Intel – tuy vậy điều này có thể không còn kéo dài nữa trong tương lai.