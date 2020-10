Apple ra mắt iPhone 12 đêm nay sẽ là sự kiện rất đặc biệt của nhà Táo

Theo đúng như thư mời mà Apple đã đăng tải lên trang chủ cách đây 1 tuần, cùng với đó là những đồn đoán trong gần 1 tháng trở lại đây. Gần như chắc chắn, "Táo Mỹ" sẽ giới thiệu iPhone 12 trong sự kiện này.

iPhone 12 là sản phẩm đặc biệt

Nếu đúng như chu kỳ của Apple, đây sẽ là một chiếc iPhone cực kỳ lột xác. Ngoài ra, từ đầu đến cuối, sự kiện này gần như chỉ "focus" mỗi iPhone 12.

Theo đó sẽ có 4 model cùng được định danh là iPhone 12 với 3 kích thước màn hình khác nhau bao gồm: iPhone 12 Mini (5,4 inch), iPhone 12/ 12 Max (6,1 inch) và hai mẫu cao cấp là iPhone 12 Pro (6,1 inch) và iPhone 12 Pro Max (6,7 inch). Tất cả 4 mẫu máy nói trên đều sẽ mang thiết kế kết hợp giữa iPhone 11 và iPhone 4 huyền thoại với cụm camera vuông ở mặt sau và cạnh viền vuông vức.

Những sản phẩm vệ tinh hay ho

Ngoài ra, rất nhiều thông tin cho rằng Apple sẽ ra mắt một phiên bản mini của loa thông minh HomePod mang tên HomePod Mini. Sản phẩm mới này sẽ mang đầy đủ những tính năng của người tiền nhiệm nhưng với kích thước chỉ bằng một nửa.

Cũng được đồn đoán là sẽ được ra mắt trong đêm hôm nay nhưng ít thông tin hơn là tai nghe chống ồn AirPods Studio hoàn toàn mới và thiết bị định vị tầm gần AirTags.

Online nhưng vẫn là tâm điểm của làng công nghệ!

Đây là sự kiện ra mắt iPhone đầu tiên sau 8 năm được tổ chức không phải trong tháng 9 và cũng là sự kiện duy nhất từ trước đến nay được tổ chức online.

Phần nhiều lý do cho những điểm khác biệt này là diễn biến dịch bệnh phức tạp tại Mỹ và chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng do lệnh đóng cửa ở nhiều quốc gia.

Tuy vậy, sức nóng từ những mẫu iPhone vẫn chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm mặc cho sự lạnh lẽo trong thị trường di động suốt từ hồi đầu năm. Liệu Apple có mang đến người dùng bất ngờ gì trong sự kiện "Hi, Speed" hôm nay? Liệu có một khoảnh khắc "One more thing" nào xảy ra trong đêm nay hay không? Hãy cùng đón chờ nhé!

Ảnh: Internet