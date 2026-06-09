Apple đại tu loạt tính năng an toàn mới trên iPhone: phụ huynh sẽ cực thích, còn hội trẻ em mê game thì không

Tại sự kiện WWDC 2026, Apple đã công bố một trong những đợt nâng cấp lớn nhất từ trước đến nay dành cho hệ thống Child Safety trên iPhone, iPad và Mac.

Thay vì chỉ dừng ở những lớp kiểm soát cơ bản như giới hạn thời gian hay chặn nội dung người lớn, Apple lần này muốn đi xa hơn: biến toàn bộ trải nghiệm số của trẻ em thành thứ có thể được phụ huynh theo dõi, định hướng và kiểm soát sát sao hơn theo từng độ tuổi.

Apple cho biết: “Dựa trên nền tảng Child Account, năm nay chúng tôi tập trung giải quyết những điều mà phụ huynh quan tâm nhất, như trẻ có thể xem nội dung gì, được phép trò chuyện với ai, khi nào được sử dụng thiết bị và cách cha mẹ có thể đồng hành cùng hành trình số của con mình.”

Theo Apple, toàn bộ thay đổi mới được xây dựng dựa trên hai nguyên tắc cốt lõi: mỗi đứa trẻ đều khác nhau và cha mẹ luôn là người hiểu rõ điều gì phù hợp nhất với con mình.

Apple cho biết các tài khoản hiện có giờ đây cũng có thể được chuyển đổi sang Child Account một cách dễ dàng.

Song song đó, hãng cũng cho biết các tính năng mới được phát triển với sự tham vấn từ các chuyên gia phát triển trẻ em, chuyên gia sức khỏe tâm lý cũng như các tổ chức như Học viện Nhi khoa Mỹ (American Academy of Pediatrics).

Nói cách khác, Apple đang biến iPhone và iPad thành những thiết bị “thân thiện với phụ huynh” hơn bao giờ hết. Và điều đó đồng nghĩa: trẻ em mê game hay thích lướt TikTok trong giờ học có lẽ sẽ không vui với bản cập nhật này. Nhưng nhìn sâu hơn, đây không đơn thuần là việc siết quyền kiểm soát, mà còn là nỗ lực xây dựng một nền tảng an toàn hơn để trẻ tiếp cận Internet, mạng xã hội và nội dung số theo cách phù hợp với độ tuổi.

“Ask to Buy” giờ mở rộng thành… xin phép cả khi vào web

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là tính năng mới mang tên “Ask to Browse Website”.

Trước đây, hệ thống “Ask to Buy” chỉ yêu cầu trẻ xin phép cha mẹ khi muốn tải ứng dụng hoặc mua nội dung trên App Store. Nhưng nay, Apple mở rộng triết lý đó sang cả việc duyệt web.

Cụ thể, khi trẻ muốn truy cập một website mới trên Safari, hệ thống có thể yêu cầu gửi thông báo xin phép tới phụ huynh thông qua ứng dụng Messages. Cha mẹ sẽ thấy đường dẫn website, có thể kiểm tra nội dung trước khi quyết định cho phép hoặc từ chối truy cập chỉ bằng một cú chạm.

Đây là bước thay đổi khá lớn bởi trước nay Safari gần như chỉ dựa vào các bộ lọc nội dung tự động. Giờ đây, Apple đang đưa phụ huynh trực tiếp vào vòng kiểm duyệt.

Không dừng lại ở đó, Apple còn siết luôn cả khả năng giao tiếp của trẻ. Hệ thống mới cho phép phụ huynh yêu cầu phê duyệt trước khi con thêm một liên hệ mới vào danh bạ. Theo Apple, điều này giúp trẻ chỉ giao tiếp với những người đáng tin cậy và có thể mở rộng dần vòng kết nối theo từng giai đoạn trưởng thành.

Ngoài cha mẹ, Apple cũng cho phép thêm các người lớn đáng tin cậy khác vào hệ thống quản lý như ông bà hoặc người giám hộ trong gia đình.

Time Allowance: “ác mộng” mới với hội game thủ nhí

Nếu có tính năng nào khiến học sinh lo lắng nhất trong bản cập nhật lần này thì có lẽ chính là hệ thống Time Allowance mới.

Apple cho biết phụ huynh giờ đây có thể thiết lập giới hạn thời gian theo từng nhóm ứng dụng thay vì chỉ khóa tổng thời gian dùng máy như trước. Ba danh mục được hãng nhắm tới trực tiếp gồm Games, Entertainment và Social Media.

Điều này có nghĩa phụ huynh hoàn toàn có thể đặt kiểu chơi game tối đa 1 giờ mỗi ngày, TikTok và Instagram chỉ được dùng 30 phút, hoặc YouTube giải trí sẽ tự khóa sau 9 giờ tối.

Quan trọng hơn, hệ thống không chỉ đơn giản là một bộ hẹn giờ thủ công. Apple cho biết các mức giới hạn gợi ý sẽ được xây dựng dựa trên nghiên cứu từ chuyên gia phát triển trẻ em và tài liệu Family Media Plan của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ.

Dĩ nhiên Apple vẫn nhấn mạnh rằng đây chỉ là gợi ý. Quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về phụ huynh.

Khóa game theo giờ học: iPhone giờ thành “giám thị điện tử”

Apple cũng giới thiệu hệ thống Schedule mới hoạt động song song với Screen Time và Time Allowance.

Với tính năng này, phụ huynh có thể lên lịch chính xác ứng dụng nào được phép hoạt động vào từng thời điểm trong ngày.

Ví dụ, trong giờ học chỉ cho phép mở ứng dụng học tập. Sau 22 giờ, game và mạng xã hội có thể tự động bị khóa. Đến cuối tuần, phụ huynh có thể nới lỏng giới hạn giải trí nếu muốn.

Điều này giúp iPhone và iPad gần như trở thành một hệ thống quản lý học tập tự động ngay trong gia đình.

Apple nói rõ rằng hãng muốn thiết bị trong lớp học phục vụ cho việc học thay vì gây xao nhãng. Và đây có lẽ là tính năng khiến không ít học sinh phải “khóc thét”, đặc biệt với những ai quen tranh thủ vài trận game dưới gầm bàn trong giờ học.

Bộ lọc nội dung nhạy cảm giờ chặn cả bạo lực và máu me

Communication Safety - hệ thống bảo vệ trẻ em của Apple - trước đây vốn chủ yếu tập trung vào nội dung khỏa thân. Nếu trẻ gửi hoặc nhận hình ảnh nhạy cảm qua Messages hay FaceTime, hệ thống sẽ tự động làm mờ và đưa ra cảnh báo.

Nhưng WWDC năm nay đánh dấu một bước mở rộng lớn hơn nhiều. Apple xác nhận hệ thống giờ đây có thể phát hiện thêm cả nội dung bạo lực đồ họa hoặc máu me. Nếu AI trên thiết bị nhận thấy hình ảnh hoặc video chứa các yếu tố quá ghê rợn, trẻ sẽ được cảnh báo trước khi xem hoặc gửi nội dung đó.

Đáng chú ý là Apple nhấn mạnh toàn bộ quá trình phân tích vẫn được thực hiện trên thiết bị nhằm đảm bảo quyền riêng tư.

Trong bối cảnh Internet ngày càng tràn ngập video bạo lực, nội dung sốc và xu hướng gây chú ý cực đoan, đây được xem là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của hệ thống Child Safety mới.

Apple cũng muốn nhà phát triển ứng dụng chung tay bảo vệ trẻ em

Không chỉ bổ sung công cụ cho phụ huynh, Apple còn gửi thông điệp khá mạnh tới cộng đồng lập trình viên.

Theo hãng, các nhà phát triển cũng phải có trách nhiệm đảm bảo trẻ em được tiếp cận trải nghiệm phù hợp với độ tuổi trong ứng dụng của mình.

Apple công bố thêm các API mới hỗ trợ xây dựng trải nghiệm theo độ tuổi, trong đó đáng chú ý có Declared Age Range API.

Hệ thống này cho phép ứng dụng biết nhóm tuổi rộng của người dùng mà không cần thu thập ngày sinh chính xác, giúp cá nhân hóa nội dung mà vẫn hạn chế thu thập dữ liệu nhạy cảm.

Nói cách khác, Apple đang cố gắng cân bằng giữa hai yếu tố: bảo vệ trẻ em và giữ quyền riêng tư.

Ngoài ra, hãng cũng ra mắt một website chuyên biệt tổng hợp toàn bộ tính năng Child Safety mới, hướng dẫn cách thiết lập và giải đáp các câu hỏi phổ biến dành cho phụ huynh.

Apple đang biến iPhone thành thiết bị “thân thiện với phụ huynh” hơn bao giờ hết

Nhìn tổng thể, WWDC 2026 cho thấy Apple đang chuyển Child Safety từ một nhóm tính năng phụ thành một phần trọng tâm trong trải nghiệm iPhone và iPad.

Từ xin phép vào web, kiểm soát liên lạc, giới hạn game theo danh mục, khóa app theo lịch học cho tới phát hiện nội dung máu me, Apple đang xây dựng một hệ sinh thái nơi phụ huynh có quyền kiểm soát sâu hơn rất nhiều đối với đời sống số của con trẻ.

Với các bậc cha mẹ, đây rõ ràng là một bản cập nhật đáng hoan nghênh. Còn với trẻ em, đặc biệt là hội mê game và mạng xã hội, WWDC năm nay có lẽ mang lại cảm giác luôn có một “giám thị” bên cạnh mỗi khi mượn iPhone của người lớn.

Tuấn Nguyễn