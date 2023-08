Apple bồi thường 500 triệu USD từ vụ bê bối lịch sử, mỗi người “kiện Táo” sẽ nhận về 65 USD

Vụ kiện "Batterygate" là một trong những bê bối lớn nhất trong lịch sử của Apple. Nguyên nhân xuất phát từ bản cập nhật iOS 10.2.1 đã làm chậm những chiếc iPhone cũ hết pin để ngăn điện thoại sập nguồn và cách duy nhất để giải quyết là thay pin. Tuy nhiên, sai lầm của "Táo khuyết" là đã không nói với khách hàng rằng việc nâng cấp hệ điều hành sẽ làm chậm thiết bị của họ.

Khoảng 3 triệu chủ sở hữu iPhone có thể sẽ nhận được khoản bồi thường trị giá 65 USD từ Apple. Ảnh: Reuters

Vào thời điểm đó, Apple đã buộc phải đưa ra lời xin lỗi công khai, giảm giá thay thế pin và cho phép người dùng lựa chọn có bật tính năng cập nhật iOS hay không. Cũng từ đây, Apple đã tung ra các tính năng mới cho iOS được thiết kế để giảm thiểu tình trạng xuống cấp lâu dài của tuổi thọ pin.



Vừa qua, theo báo cáo của The Mercury News, thẩm phán đã từ chối đơn kháng cáo của Apple và những thỏa thuận trước đó sẽ được tiến hành. Cụ thể, hãng công nghệ hàng đầu thế giới sẽ phải chi trả khoảng 500 triệu USD (gần 12.000 tỷ đồng) cho người dùng bị ảnh hưởng.

Tyson Redenbarger, luật sư đại diện cho các khách hàng iPhone trong vụ kiện cho biết có hơn 3 triệu người dùng đã yêu cầu và được xác nhận. Ước tính, mức bồi thường mà Apple phải chi trả cho mỗi khách hàng là khoảng 65 USD cho mỗi yêu cầu. Các mẫu iPhone có thể được bồi thường gồm: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus và iPhone SE. Bên cạnh đó, hạn chót yêu cầu bồi thường là ngày 6/10/2020.