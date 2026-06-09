Anh Tây thốt lên "Việt Nam mãi đỉnh" sau khi ra chợ mua loại thực phẩm này: Chuyện gì đã xảy ra?

Mới đây, một người nước ngoài đã thể hiện sự kinh ngạc sau khi ra chợ Việt mua một loại thực phẩm về ăn.

Ethan Kelly, người đàn ông đến từ thành phố Brisbane - Úc, mới đây đăng clip lên trang cá nhân thể hiện sự kinh ngạc sau khi mua trái cây Việt Nam.

Đăng clip trên Facebook, Ethan viết chú thích: “Trái cây Việt Nam top thế giới”.

Mở đầu clip, anh giới thiệu rằng mình đang rất vui vì đã mua được rất nhiều trái cây ngon ngọt - tất cả chỉ với giá 700.000 đ.

Tiếp theo, Ethan lần lượt cho cư dân mạng xem thành phẩm mà anh đã mua được, bao gồm dưa hấu, táo, thanh long… “Riêng cái thanh long này chỉ có 20.000 đ một kí”, anh Tây khoe.

“Dưa lưới này siêu tươi, siêu giòn, siêu ngọt. Chưa xong đâu, xoài Cát Chu - cái này là xoài ngọt nhất thế giới luôn ấy, siêu ngọt”.

Sau đó, chàng trai Úc khoe mua được quýt sim, xoài xanh. Anh thậm chí còn cắn một miếng xoài và nhận định “ngọt”. Ethan cho biết vợ anh rất thích món xoài này.

“Ô là trời”, Ethan tiếp tục thốt lên sau khi mang một túi vải ra khoe. “Siêu tươi, siêu ngọt”, anh nhận định và bóc một quả vải ăn ngay.

Ethan khoe hàng loạt trái cây Việt Nam vừa mua được với giá 700.000 đ. (Ảnh cắt từ Facebook nhân vật)

Cuối cùng, anh nói: “Nếu mà tôi mua tất cả cái này, riêng cái bao vải ở Úc đã 20 - 30 đô một kí rồi, chắc là 100 đô rồi. Mà tôi vừa mua tất cả những thứ mọi người vừa mới thấy là 700.000 Việt Nam đồng thôi. Việt Nam mãi đỉnh”.

Theo tỷ giá hiện nay, 100 đô Úc có giá trị tương đương 1,8 triệu Việt Nam đồng.

Clip của Ethan đến nay đã có 26 nghìn lượt thích và 957 bình luận. Nhiều người dùng mạng thể hiện sự thích thú với trải nghiệm của anh Tây tại Việt Nam.

Một người bình luận: “Ở Việt Nam thì đồ ăn không dám nói đứng đầu thế giới chứ cũng trong top về độ phong phú và giá thành đó anh.”

Người khác chia sẻ: “Thích ăn hoa quả thì Việt Nam là thiên đường ngon bổ rẻ rồi.”

Người thứ ba cho biết: “Trái cây Việt Nam thì cứ phải gọi là đỉnh, không nhất thì cũng nằm top 10 thế giới chứ đùa.”

Người thứ tư thêm: “Ở Việt Nam mình mọi thứ đều tươi xanh nhưng giá siêu rẻ ha bạn”.

Trái cây Việt Nam - vừa rẻ vừa bổ dưỡng

Không chỉ ghi điểm nhờ giá thành hợp lý, trái cây Việt Nam còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Nhờ khí hậu nhiệt đới gió mùa thuận lợi, Việt Nam sở hữu nguồn trái cây đa dạng quanh năm với hàng trăm loại khác nhau, từ những loại phổ biến như xoài, thanh long, dưa hấu, vải, nhãn đến các đặc sản vùng miền như măng cụt, sầu riêng, chôm chôm hay bưởi da xanh.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trái cây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất xơ quan trọng cho cơ thể. Chẳng hạn, xoài giàu vitamin A và vitamin C, thanh long chứa nhiều chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa, trong khi vải thiều cung cấp lượng vitamin C dồi dào. Những dưỡng chất này góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch, bảo vệ sức khỏe tim mạch và cải thiện chức năng tiêu hóa.

Bên cạnh đó, lợi thế về sản xuất trong nước giúp nhiều loại trái cây Việt Nam có giá thành thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia khác. Điều này giúp người dân dễ dàng tiếp cận nguồn thực phẩm tươi ngon, đồng thời tạo ấn tượng mạnh với những người nước ngoài như Ethan Kelly. Với sự phong phú về chủng loại, hương vị và giá cả, không ít người ví Việt Nam là một trong những “thiên đường trái cây” của khu vực Đông Nam Á.