Ảnh hiếm gia đình hoàng đế nhà Thanh: Lộ em gái xinh như minh tinh trong trang phục thời thượng

Phổ Nghi (1906 – 1967) là vị vua thứ 12 và là vị vua cuối cùng của triều đại Mãn Thanh nói riêng và của chế độ quân chủ trong lịch sử Trung Quốc nói chung. Ông là con trai trưởng của Thuần Thân Vương Tải Phong, cha của ông là em cùng cha khác mẹ của vua Quang Tự. Phổ Nghi đăng quang hoàng đế vào năm 1908 khi mới 2 tuổi sau khi bác của ông, Vua Quang Tự, băng hà mà không có con trai nối dõi.

Phổ Nghi là vị vua thứ 12 và là vị vua cuối cùng của triều đại Mãn Thanh trong thời phong kiến Trung Quốc. (Ảnh: Sohu)

Do lên ngôi khi tuổi còn quá nhỏ nên Vua Phổ Nghi trị vì dưới sự kèm cặp của một quan nhiếp chính, ban đầu là cha ông và từ tháng 12/1911 là Thái Hậu Long Dụ. Tuy nhiên, tới tháng 2/1912, sau khi Hoàng thái hậu Long Dụ ban bố «Chiếu thư thoái vị» của Hoàng đế Phổ Nghi (6 tuổi), vương triều nhà Thanh đã kết thúc. Cuộc đời sau đó của Phổ Nghi là một chuỗi dài bi kịch… Niềm an ủi duy nhất là gia đình của Phổ Nghi luôn ủng hộ ông.

Dù triều đại nhà Thanh đã sụp đổ trăm năm nhưng những bức ảnh của đại gia đình hoàng đế Phổ Nghi sau khi được công bố đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Hãy cùng ngắm nhìn loạt ảnh cực hiếm của các thành viên trong gia đình vua Phổ Nghi nhé!

Bức ảnh chụp cha mẹ ruột của hoàng đế Phổ Nghi. (Ảnh: Sohu)

Trong bức ảnh này, người ở bên trái là mẹ ruột của Phổ Nghi - Qua Nhĩ Giai thị hay còn gọi là Thuần Thân vương phi. Thuần vương phi Ấu Lan xuất thân từ Qua Nhĩ Giai thị, Mãn Châu Chính bạch kỳ, là con gái của Đại học sĩ, Quân cơ đại thần Vinh Lộc - người trung thành (có họ hàng) với Từ Hi Thái hậu. Khi còn nhỏ, bà được Từ Hi Thái hậu nhận làm con gái nuôi. Người bên phải là cha ruột của Phổ Nghi - Thuần Thân vương Tái Phong. Ông được biết đến trong lịch sử Trung Quốc với tư cách là Nhiếp Chính vương cuối cùng của nhà Thanh. Từ Hi thái hậu luôn cảnh giác và muốn ràng buộc với Thuần Thâ Vương. Do đó, Năm Quang Tự thứ 28 (1902), bà đã lệnh cho Tái Phong kết hôn với Ấu Lan, con gái của Vinh Lộc. Tái Phong rất ghét ông ta, tuy nhiên để bảo toàn danh dự ông buộc phải chấp nhận cuộc hôn nhân này, để Từ Hi không còn xem ông như một mối đe dọa. Vì vậy, sau này, Phổ Nghi, con trai đầu của Tái Phong được xem xét để lập làm tự quân. Ấu Lan còn sinh Phổ Kiệt và ba con gái là Uẩn Anh, Uẩn Hòa và Uẩn Dĩnh.

Phổ Nghi chụp ảnh cùng người thân trong gia đình tại Thuần Thân vương phủ. (Ảnh: Sohu)

Vua Phổ Nghi chụp ảnh cùng bà, cha ruột, chú và các anh em tại Thuần Thân vương phủ năm 1914.

Trong ảnh, cha của Phổ Nghi chụp cùng các con. (Ảnh: Sohu)

Trong ảnh, cha của Phổ Nghi chụp cùng các con. Thuần Thân Vương Tái Phong có tổng cộng 4 con trai và 7 con gái.

Trong hình là mẹ ruột của vua Quang Tự cũng là đích tổ mẫu của Phổ Nghi. (Ảnh: Sohu)

Bức ảnh thứ 3 là đích tổ mẫu của Phố Nghi và cũng là mẹ ruột của vua Quang Tự - Diệp Hách Na Lạp Uyển Trinh (1841 - 1896). Bà là em gái ruột của Từ Hi thái hậu. Uyển Trinh được đánh giá là có nhan sắc xinh đẹp hơn chị của mình nhưng bà đã bị chính chị gái ruột lợi dụng làm công cụ tranh quyền đoạt lợi, để rồi cuối cùng phải trút hơi thở trong sự cô đơn lạnh lẽo.

Ảnh chụp của Phổ Nghi và các em trai, em gái của mình. (Ảnh: Sohu)

Bức ảnh thứ 4 là ảnh chụp tập thể của Phổ Nghi và các em của mình. Qua bức ảnh ta có thể thấy, nhan sắc của các em gái và em trai của Phổ Nghi không hề tầm thường.

Trong số bảy em gái của Phổ Nghi, cô em gái thứ hai Uẩn Hòa và em gái thứ ba Uẩn Dĩnh là xinh đẹp nhất. (Ảnh: Sohu)

Trong số bảy em gái của Phổ Nghi, cô em gái thứ hai Uẩn Hòa và em gái thứ ba Uẩn Dĩnh là xinh đẹp nhất. Qua bức ảnh chụp của hai cô em gái này có thể thấy cả Uẩn Hòa và Uẩn Dĩnh đều có phong cách vô cùng "thời thượng". Ở thời đó, các cô gái thịnh hình kiểu uốn tóc du nhập từ phương Tây nên cả hai đã nhanh chóng bắt kịp "trend" này. Quả thực, nhìn bức ảnh của Uẩn Hòa và Uẩn Dĩnh diện sườn xám và tô son trông không có nét nào của một người thuộc thời phong kiến mà trông giống những nữ minh tinh xinh đẹp của thời hiện đại.

Thiếu nữ trong ảnh là Uẩn Anh - em gái cùng cha cùng mẹ với Phổ Nghi. Sinh ngày 9/8/1908, bà được Từ Hi Thái hậu ban tên là Dục Cách. (Ảnh: Sohu)

Ảnh chụp Phổ Nghi cùng người thân và bạn bè sau khi được ân xá. (Ảnh: Sohu)

Bức ảnh này được chụp vào năm 1961, không lâu sau khi Phổ Nghi được ân xá. Những người có mặt trong bức hình vào thời điểm đó đều là người thân và bạn bè thân thiết của vị hoàng đế này. Trong đó bao gồm em gái thứ năm của Phổ Nghi là Uẩn Hinh và em rể thứ năm của ông – Vạn Gia Hi cùng em trai của ông là Phổ Kiệt…