Ảnh đời thường của xạ thủ Phí Thanh Thảo dự SEA Games 33 không ngờ thế này

Phí Thanh Thảo, nữ xạ thủ sinh năm 2004 của đội tuyển bắn súng Việt Nam không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ bởi tài năng và thành tích xuất sắc trên trường bắn mà còn được cộng đồng mạng và truyền thông ưu ái gọi bằng biệt danh "hot girl bắn súng" nhờ sở hữu nhan sắc nổi bật và cuốn hút.

VĐV súng trường Phí Thanh Thảo

Trước thềm SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan, cái tên Phí Thanh Thảo một lần nữa lại khiến dân tình chú ý. Nhan sắc của nữ xạ thủ là sự kết hợp giữa nét ngọt ngào nhưng vẫn giữ phong thái cá tính, hiện đại. Cô sở hữu gương mặt khả ái, hài hòa, với nụ cười tươi tắn và rạng rỡ, giúp cô luôn tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc, từ khi khoác lên mình bộ trang phục thi đấu đến đời thường.

Phí Thanh Thảo khi mặc đồ thi đấu

Nhan sắc đời thường của nữ VĐV

Trong cuộc sống hàng ngày, nữ vận động viên trẻ tuổi này theo đuổi phong cách thời trang trẻ trung, năng động, ưu tiên sự thoải mái nhưng vẫn thể hiện được cá tính riêng. Cô nàng được nhận xét là có gu thời trang tốt và phong thái tự tin không thua kém bất kỳ người mẫu ảnh chuyên nghiệp nào.

Đặc biệt, Phí Thanh Thảo không ngại thay đổi để làm mới mình. Cô từng gây chú ý khi thử nghiệm với mái tóc nhuộm màu nổi như bạch kim để thực hiện các bộ ảnh cá nhân, cho thấy sự phá cách và độc đáo.

Thanh Thảo với mái tóc nổi bật