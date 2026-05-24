Theo thông tin tử Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngày 21/5, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Nguyễn Hữu Thắng sinh năm 1998 và Nguyễn Chí Linh, sinh năm 2002, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long về tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, qua mạng xã hội Facebook, thấy Nguyễn Hữu M. sinh năm 1995, ngụ xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp thường đăng hình ảnh có nhiều tiền, vàng nên Thắng chủ động kết bạn, làm quen. Trong lúc đang nợ nần, không có khả năng chi trả, Thắng nảy sinh ý định cướp tài sản và nhắn tin rủ Linh cùng tham gia. Khoảng 13h ngày 30/1/2025, Thắng nhờ Linh chở đến chỗ anh M.

2 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Đến nơi, Thắng hỏi mượn tiền nhưng không được anh M. đồng ý nên đã tấn công nạn nhân, Linh cũng tham gia giúp sức. Khi anh M. tử vong, Thắng lấy nhiều tài sản gồm vàng, bạc, điện thoại và tiền mặt với tổng giá trị tài sản hơn 125 triệu đồng. Thắng đưa cho Linh 2 triệu đồng, sau đó đem số vàng đi bán để trả nợ và tiêu xài.

Hội đồng xét xử nhận định Thắng là người chủ mưu, trực tiếp thực hiện hành vi giết người; Linh giữ vai trò giúp sức tích cực khi chở đi và tham gia khống chế nạn nhân. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tính mạng và tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Qua xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Trần Nguyễn Hữu Thắng mức án tử hình về tội giết người, 10 năm về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình; bị cáo Nguyễn Chí Linh 19 năm tù về tội giết người, 9 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là 28 năm tù.