Ăn sáng sai cách: nhiều người vẫn ăn 3 loại thực phẩm cực hại gan trong bữa sáng

Có người cho rằng ăn sáng chỉ ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, tuy nhiên quan điểm này mang tính phiến diện, thực tế nếu ăn sáng không đúng cách cũng sẽ ảnh hưởng đến chức năng gan. Dưới đây là 3 loại thực phẩm ăn vào bữa sáng cực kì hại gan nhưng nhiều người không biết vẫn ăn thường xuyên.



1. Đồ chiên rán và sữa đậu nành

Thực tế, kiểu kết hợp này rất phổ biến trên bàn ăn sáng, nhiều người thích uống một cốc sữa đậu nành và ăn vài món đồ chiên rán như quẩy, bánh rán, khoai tây chiên, gà rán... sau khi thức dậy vào buổi sáng, vừa tiện lợi, vừa ngon miệng lại cảm thấy bổ dưỡng.

Nhưng trên thực tế, ăn sáng kiểu này lâu dài không có lợi cho sức khỏe của gan. Sữa đậu nành tuy giàu chất dinh dưỡng nhưng các đồ chiên rán lại chứa rất ít dưỡng chất do bị phá hủy trong quá trình chế biến ở nhiệt độ cao. Bên cạnh đó, đồ chiên rán cũng chứa rất nhiều dầu mỡ, nó sẽ tạo gánh nặng cho gan và gây tổn thương cho gan.

Đặc biệt nếu đồ chiên rán được chiên ngập dầu với dầu kém chất lượng sẽ làm tăng chất độc hại trong món ăn này, khiến bạn dễ mắc các bệnh gan hơn. Do đó, sữa đậu nành bổ dưỡng đến đâu cũng không thể bù đắp lượng dinh dưỡng thiếu hụt và những độc tố của đồ chiên rán mang lại.

Vì vậy, trong cuộc sống, để tránh những rắc rối đó xảy ra, mọi người nên giảm ăn đồ chiên rán và sữa đậu nành, đặc biệt là không nên ăn đồ chiên rán trong bữa sáng.

2. Dưa chua và các đồ muối chua

Nhiều người sẽ cảm thấy thèm ăn sau khi thức dậy vào buổi sáng, vì vậy bữa sáng có thể chọn một số loại thực phẩm có thể cải thiện cảm giác thèm ăn.

Do đó, dưa chua đã trở thành món ăn sáng yêu thích của nhiều người, có thể kết hợp dưa chua với một số món cháo theo sở thích cá nhân chẳng hạn như cháo trắng, cháo đậu xanh… vừa đơn giản lại cải thiện được cảm giác ngon miệng và hầu như không chứa dầu mỡ. Vì thế, nhiều người nghĩ rằng bữa sáng kiểu này tương đối tốt cho sức khỏe.

Thực tế không phải như vậy, vì dưa muối chứa nhiều nitrit, ăn lâu ngày sẽ sinh ra chất độc hại, gây nguy hiểm cho sức khỏe của gan, đặc biệt là nguy cơ gây ung thư gan, điều này đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo từ lâu. Bên cạnh đó, giá trị dinh dưỡng của dưa muối không cao, ăn sáng kiểu này lâu ngày không thể đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. .

3. Thực phẩm có quá nhiều chất phụ gia

Nhiều người có thể chuẩn bị một ít bánh mì cho bữa sáng để tiết kiệm thời gian, trong khi ăn bánh mì có thể ăn kèm cả thịt xông khói, xúc xích hoặc giăm bông để tăng thêm dinh dưỡng và hương vị cho bữa ăn.

Một số người lại chọn ăn mì gói vào sáng sớm vì muốn tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, ​​trên thực tế, nếu những thực phẩm này được cung cấp bởi các cơ sở kém uy tín cho thêm nhiều chất phụ gia không tốt cho sức khỏe, khi ăn vào sẽ làm tăng gánh nặng cho gan, gây hại cho sức khỏe.

Vì vậy, nếu bạn muốn tăng cường dinh dưỡng cho bữa sáng và tiết kiệm thời gian thì có rất nhiều bữa sáng đáp ứng đủ điều kiện để bạn lựa chọn. Ví dụ như sữa, cháo nguyên hạt, trứng, cháo rau củ, salad trái cây… đều là những loại thực phẩm có cách chế biến tương đối đơn giản và đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể nên bạn có thể lựa chọn theo khẩu vị của mình.

Nguồn tham khảo: Sohu, Eat This, The Healthy, Asia One. Ảnh: Pinterest