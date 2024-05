An Nhien Japan shop: Hành trình của cô gái Việt với 2 cửa hàng kimono trên đất Nhật

Hành trình của An Nhiên thật sự đáng kinh ngạc. Bắt đầu từ một du học sinh đến Nhật Bản, cô mang theo niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật kimono và khát khao chia sẻ vẻ đẹp này với mọi người. Ban đầu, An Nhiên cũng giống như nhiều sinh viên khác, vừa học vừa làm thêm để cải thiện tiếng Nhật. Tuy nhiên, tình yêu ngày càng lớn với cuộc sống và văn hóa Nhật Bản đã thúc đẩy cô đầu tư vào việc học chuyên sâu để lấy bằng chuyên nghiệp về Kimono.



An Nhiên chia sẻ: "Nhiều người có thể nghĩ rằng mặc Kimono đơn giản như mặc một chiếc áo thông thường, nhưng chỉ những người thực sự làm nghề mới hiểu đây là một nghệ thuật tinh tế, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Quá trình này cần bằng cấp chuyên môn, không chỉ bao gồm việc chọn lựa trang phục và phụ kiện phù hợp, mà còn đòi hỏi sự chính xác trong từng bước chuẩn bị và mặc đồ."

Có thể thấy, cô gái trẻ đã đặt cả tâm huyết vào cửa hàng Kimono của mình. Sự đầu tư bài bản, học hành chuyên nghiệp và cả phong cách phục vụ khách hàng luôn đặt lên hàng đầu. Chính điều này đã thu hút rất nhiều khách du lịch sử dụng dịch vụ của tiệm. Đặc biệt trong đó có cả những người nổi tiếng đều đã có những trải nghiệm tại tiệm. Khách hàng đến đây đều được phục vụ trọn gói, từ make up, mặc Kimono đến chụp hình mà không phải lo lắng về điều gì.

"Mỗi tiệm kimono của chúng tôi không chỉ là một cửa hàng, mà còn là một điểm đến văn hóa độc đáo, tất cả những bộ kimono đều được chọn lựa rất tỉ mỉ, kiểu dáng làm sao phù hợp với từng thời điểm. Hơn 500 mẫu kimono, hanbok, cổ phục, váy cưới,... thoải mái cho khách hàng chọn lựa. Ngoài ra, tiệm tận dụng không gian để tạo ra trải nghiệm thú vị cho khách hàng, từ việc chọn lựa kimono đến trang điểm và chụp hình, tạo ra những kỷ niệm đẹp đẽ và sâu đậm trong lòng họ." - An Nhiên chia sẻ.

Ngồi trò chuyện một lúc, chúng tôi bất giác nhớ đến tên của tiệm "Kimono Rental An Nhien Japan Shop" hơi có một chút khác so với tên của chủ nhân và cũng hơi tò mò liệu có lý do nào đằng sau không. Để đáp lại sự thắc mắc của chúng tôi, An Nhiên chia sẻ: "Vì đây là tâm huyết của bản thân nên cũng mong muốn shop sẽ có tên gắn liền với tên mình, mà tên Ánh không phiên âm trong tiếng Nhật được nên đã chuyển thành từ An, từ này mang nghĩa an cư lập nghiệp, phát triển bền vững. Cảm thấy từ này cũng sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho khách hàng. Chính vì lý do đó mà cơ sở 1 là ‘kimono rental An Nhien japan shop’ còn một cơ sở tên kimono rental Ann sao cho dễ nhớ, dễ tiếp cận để phục vụ khách nước ngoài".

Những nỗ lực không ngừng đã trở thành những trái ngọt ngào của thành công. Hiện nay, An Nhiên là chủ nhân của hai tiệm kimono lớn tại Tokyo, thu hút không chỉ các du khách Việt, khách quốc tế mà còn cả người dân Nhật địa phương nơi đây.

Tiệm kimono đầu tiên của An Nhiên gần công viên Ueno, một điểm đến nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, đặc biệt vào mùa hoa anh đào, mùa lá đỏ lượng khách thuê Kimono tăng lên rất nhiều. An Nhiên chia sẻ: "Vào những đợt cao điểm như mùa hoa anh đào hay lá đỏ, có những ngày shop phục vụ tới gần trăm khách. "Mỗi ngày đều có những khách mới đến tiệm, ngoài ra khách quen cũng hay đến, điều đó giúp mình nhận ra luôn phải thay đổi và cập nhất xu thế liên tục". Ngoài Kimono, tiệm ở Ueno còn có cả áo dài, váy cưới, cổ phục và chụp studio,… đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Cửa hàng thứ hai của An Nhiên được mở tiếp do nhu cầu khách ngày càng đông, shop đã chuyển đến địa chỉ chỉ cách chùa Sensoji (Asakusa) chỉ 1 phút đi bộ. Với vị trí thuận lợi và không gian rộng rãi, tiệm này là điểm đến lý tưởng cho những du khách muốn trải nghiệm mặc Kimono đi dạo và chụp ảnh với ngôi chùa nổi tiếng nhất Tokyo.

Câu chuyện của An Nhiên không chỉ là một hành trình thành công mà còn là nguồn cảm hứng cho những ai dám mơ ước và thực hiện. Hãy cùng chiêm ngưỡng và tận hưởng vẻ đẹp của kimono qua tài năng và tâm huyết của An Nhiên tại Kimono Rental An Nhiên Japan Shop ở Tokyo.

Trên con đường của mình, An Nhiên đã xây dựng nên một sự nghiệp thành công với những dịch vụ đặc biệt, sự chuyên nghiệp đến từng chi tiết nhỏ nhất để mang lại những trải nghiệm đẹp nhất cho khách hàng. Giờ đây, cô gái ấy có thể tự hào về cửa hàng của mình có thể ngang hàng với bất cứ cửa hàng của người Nhật khác.